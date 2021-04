É a noite rosa da Superluna, e aqui está como e quando vê-la na Itália

A lua cheia aparecerá, mais perto da Terra, maior, Com uma diferença de tamanho de aproximadamente 7%, os especialistas explicam a União dos Astrônomos Amadores Italianos (Uai). E será uma lua “rosa”, que leva o nome da flor do campo “phlox sobolata”, que floresce no início da primavera e é nativa do leste da América do Norte: depois do que acontecerá em maio, Hoje é a segunda maior lua cheia em 2021.

“Recomendo observar o satélite ao entardecer, porque ver a lua nascente ao pôr-do-sol é muito sugestivo. Na direção oposta à nossa estrela, ” O astrofísico Gianluca Massey explica Ansa, Responsável pelo Projeto Telescópio Virtual. A razão é que a luz residual do crepúsculo também nos permite apreciar o contexto terreno circundante, à medida que o nosso satélite se ergue por trás de paisagens ou monumentos famosos. No entanto, no meio da noite, a lua cheia brilha tanto que todo o resto desaparece “, explica Massey.