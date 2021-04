Data oficial de lançamento para PC, Xbox One e PS4 – Nerd4.life

Capcom anunciou data da publicação Policial Ressurreição de fantasmas e goblins para cada PC, Xbox One e PS41º de junho de 2021. O jogo já está disponível há algumas semanas no Nintendo Switch. Independentemente da resolução, os novos lançamentos do jogo devem ser idênticos em conteúdo aos publicados no console Nintendo.

A recente reinicialização da legenda Ghosts ‘n GoblinsGhosts ‘n Goblins Resurrection oferece vários recursos e modos para ajudar os jogadores em suas aventuras. Com vários modos de dificuldade, incluindo Squire, Knight e Legend, jogadores de todos os níveis de habilidade podem liderar o bravo cavaleiro Arthur em sua missão para salvar a princesa. Há também um modo de página privada, que permite que os trainees recuperem instantaneamente com vidas ilimitadas. Até mesmo cavaleiros novatos podem experimentar Ghosts ‘n Goblins Resurrection com amigos e familiares por meio de colaborações locais de dois jogadores. O segundo jogador pode ajudar Arthur interpretando um dos três personagens de apoio: Barry, que cria obstáculos úteis para proteção; Keri, que carrega Arthur através do perigo; E Archie, que cria pontes que você pode cruzar.

Quem quiser pode o livro Ressurreição de Ghosts ‘n Goblins na PS Store, Xbox Store e Steam. Aqueles que reservarem em consoles de jogos poderão começar a jogar 24 horas antes do lançamento oficial (então a partir de 31 de maio de 2021), enquanto aqueles que reservarem no Steam receberão um conjunto que inclui um fundo exclusivo e uma pequena trilha sonora.

Se você quiser saber mais sobre o jogo, leia nossa análise da ressurreição de Ghosts ‘n Goblins. Se você quiser mais informações sobre a série, leia nossa oferta especial.