Aqueles que amam flores, mas querem proteger a privacidade, especialmente de vizinhos que intervêm, só podem possuir esta planta.

Uma combinação perfeita de beleza e utilidade que pode resolver dois problemas em um: embelezar com gosto e ao mesmo tempo evitar olhares indiscretos.

Para decorar os cantos “verdes” da casa em um estilo elegante, também recomendamos o seguinte:

a) Essa é uma planta perene que faz você se apaixonar, tão “linda de dia” que os vizinhos vão enlouquecer de inveja;

B) Para alpendres e peitoris sempre elegantes e floridos, esta é a planta com uma cor excepcional que enlouquece a todos.

No entanto, o foco desta noite está em uma planta fácil de cultivar, ideal para cobrir redes e pérgulas, bem como cercas e dosséis para criar um efeito cenográfico. Também é uma ótima ideia apontar a casa aos olhos de outras pessoas.

Proteja-se dos vizinhos curiosos e desfrute de varandas e jardins com belas e coloridas flores graças a uma única planta.

Estamos falando de clematis clematis, um alpinista perene nativo do hemisfério norte.

Pertence ao gênero Clematis, que é atribuído à família Ranunculaceae. Geralmente, esse arbusto cresce espontaneamente na floresta, principalmente em áreas com temperaturas moderadas. No entanto, hoje em dia ele está disponível não só na internet, mas também em varejistas especializados, a qualquer momento. Os preços são razoáveis ​​e o resultado é surpreendente.

Jasmine inclui cerca de 250 oceano Que diferem uns dos outros em cor e tamanho.

A clematite mais popular do mercado é obtida apenas com algumas variedades europeias e asiáticas. Esta bela planta também se adapta à presença de outras plantas, como as rosas.

Em pouco tempo, flores coloridas e perfumadas cobrirão rapidamente arcos e pérgulas para atingir alturas importantes. Dependendo da espécie, de fato, varia de dois a dez metros de altura.

A forte floração começa na primavera, mas continua durante todo o verão. Nas variedades híbridas, a floração é tardia e dura até o inverno. As flores grandes são, em geral, em tons de rosa e roxo, embora existam diferentes variedades de amarelo e branco.

Agricultura

O crescimento da clematite não requer cuidados especiais.

Você só precisa seguir algumas regras simples para obter grande satisfação. Por exemplo, o solo deve ser fértil e rico em húmus, e a areia do rio pode soltá-lo. O que importa é que sempre escoe bem.

Recomenda-se fertilizar o solo antes de plantá-lo. Se você quiser cultivá-los em vasos de plantas, lembre-se de reaplicá-los pelo menos a cada dois anos, aumentando o tamanho do vaso a cada vez.

Finalmente, diz-se que o jasmim cresce com a cabeça ao sol e os pés à sombra. Isso significa que é uma planta que adora o sol, mas é recomendável mantê-la em locais com pouca luz.

Veja como se proteger de vizinhos curiosos e ter varandas e jardins com flores lindas e coloridas graças a uma única planta.