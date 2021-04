Quando serão anunciados os jogos grátis para PS4 e PS5? – Multiplayer.it

PlayStation Plus A partir de Maio de 2021 Ele é Jogos grátis para PS4 e PS5 Eles devem seguir o padrão histórico em relação à publicidade nesta rodada, ou seja, devem ser revelar Quarta-feira passada de abril, então esta semana, para ser exato Quarta-feira, 28 de abril de 2021.

Nessa data, e talvez perto dela Raw 17:30Novos jogos grátis planejados para Participantes Ao PS Plus em maio de 2021, um acontecimento que toda a comunidade PlayStation sempre aguardou especialmente, tendo também em conta o valor médio muito elevado das ofertas da Sony neste período.



PlayStation Plus: Sempre há grandes expectativas sobre o anúncio de novos jogos grátis

De acordo com o esquema sempre em vigor, novos jogos grátis para PS4 e PS5 devem ser trazidos de volta em maio de 2021 Disponível A partir de terça 4 de maio de 2021O dia em que os jogos gratuitos PS Plus de abril de 2021 atualmente em andamento estarão disponíveis.

Não temos informações sobre Quais manchetes Pode ser disponibilizado no PS Plus em maio de 2021, mas as expectativas são muito altas depois de ver o que foi sugerido nos últimos meses, com jogos de grande calibre como Final Fantasy 7 Remake em março, Days Gone em abril e também a estreia completa de Oddworld Soulstorm. Este mês e Destruction AllStars em fevereiro.

Recentemente, a Sony afirmou que os jogos gratuitos diretamente no lançamento continuariam no PS Plus, tendo em vista que a iniciativa provou ser SucessoPortanto, podemos esperar outras notícias nesta frente, mas as notícias de costume também devem estar presentes Triplo De grande calibre, ao qual também foi adicionada a iniciativa Play at Home, que premiou o Horizon Zero Dawn nos últimos dias.

Ideia do Video Pass para PlayStation Plus, prof Benefício adicional Para assinantes do PS Plus que deveriam permitir acesso gratuito a vários conteúdos de vídeo, mas que ainda está em estudo.