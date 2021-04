Reembolso, surpresa desagradável para € 1.500: isto está confirmado

Reembolso, emocionante na Itália: é uma surpresa ruim para aqueles que estão concorrendo a € 1.500. Aqui está o que acontece

Além do último traço sob controle: quem quer estar no controle 1.500 euros A partir de supercashback, Ele terá que suar muito e comprar mais do que realmente pretendia. Isso é o que emerge da filtragem de dados nos dias de hoje, após uma escalada massiva da baixa classificação que questionava tudo seriamente. Apenas tenha em mente que no momento em que ele cruza um limite 290 operações Para reentrar no anterior 100.000 usuáriosUma separação esmagadora em comparação com pouco mais de 220 semanas atrás.

Reembolso, válido por 1.500 €

Houve um pico e agora vai ser difícil manter o ritmo de chegada à linha de chegada final. A menos que você esteja em uma classificação semi-blindada, como nos 40.000 melhores locais onde está claro que a compra regular ainda é necessária, a partir da classificação intermediária, todos eles estarão em risco e não terão que diminuir sua atenção em nos próximos dias.

Estamos neste momento Acima da média de 2,5 transações por dia Para não afundar, o que provavelmente corresponde a cerca de 4-5 compras por dia. Mas cuidado com a última fase, que pode mostrar o pior em si mesma, mesmo com 10 operações por dia esperadas nesse período.

Tudo isso significa uma coisa específica: em relação 420 Que antes, com as expectativas anteriores, bastava chegar ao saque, e agora caminhamos em direção a um valor que também rompe um muro 500 operações E o clímax não deve ser excluído 700 mínimo.

Basta dizer que neste momento na baixa classificação estamos fazendo cerca de 300 intervenções em três meses com mais dois processos no horizonte: mantendo uma média que na verdade vamos passar de 500, mas no caso de um mania final, podemos ir com precisão. Cerca de 700. Teremos que nos equipar com isso Dinheiro e paciencia, Portanto, para estar na lista final na Itália.