BMW, preços e detalhes do novo modelo top revelados: os entusiastas mal podem esperar

Estamos cada vez mais perto da estreia do próximo modelo carro-chefe da BMW. Suas propriedades já foram anunciadas e os entusiastas estão com muita adrenalina: mal podem esperar.

A chegada da primavera marcará um novo ponto de partida para BMW, Todas as suas expectativas estão focadas no lançamento de diferentes carros e na reformulação de um modelo que representa por si só um dos pilares da marca e poderá reunir mais apoios graças às inovações que têm sido apresentadas. A referência é Série 4um sedã que nunca decepcionou os entusiastas desde seu lançamento em 2013.

A empresa alemã apresenta ideias muito claras sobre este modelo histórico e está pronta para chegar às concessionárias nas versões Coupé e Spyder totalmente modificadas em março. A marca alemã já anunciou que terá início a produção do Dingolfing e os preços já foram definidos. para a Alemanha, O seu preço começa nos 52.900 euros para a versão cupê, enquanto 60.400 euros será o custo mínimo para obter a versão descapotável. O preço para Itália ainda não foi definido, mas suspeitamos que será muito diferente deste.

As mudanças neste modelo serão puramente estéticas e significativas: de fato, espera-se que seja adotada a nova grade dupla em forma de rim. Uma marca estilística inconfundível BMWDesde que desta vez também Cromo fosco. A unidade do farol foi revisada com LEDs e uma única unidade para faróis altos e baixos. Depois, há dois elementos verticais em forma de seta para as luzes diurnas e os indicadores de direção. Os LEDs podem ser personalizados e o pacote M Pro também inclui M Shadow Lines como luzes. A cor esperada é dividida em oito cores de carroceria selecionáveis ​​com pintura metálica e outras duas cores sólidas.

Primavera da BMW anima entusiastas: novidades estão por vir

No que diz respeito ao interior, os estofos foram renovados, dando ao cliente a possibilidade de escolher o acabamento em pele do volante, cujo aro será multi-raios com dois raios. No pacote M Sport, o volante pode ser de três raios com aro plano e indicador central. Além disso, foram projetados um painel de botões multifuncional iluminado e patilhas de mudança de marcha. Graças ao iDrive com Selecione um acelerador As funções são controladas pela tela sensível ao toque ou por comandos de voz, tornando tudo mais imediato. Os bancos, claro, também são desportivos de série.

No entanto, a gama de motores é de quatro cilindros a gasolina, seis em linha e diesel de quatro cilindros, ambos equipados com tecnologia híbrida moderada de 48 volts com 11 cv adicionais, o que não é uma grande mudança em comparação com o motor anterior. Série mas vamos conversar ainda redesign. Tração traseira ou tração integral inteligente também estão disponíveis BMW XDrive. Dependendo do modelo preferido, as características podem ser aumentadas e de facto no topo de gama encontramos a caixa desportiva Steptronic de 8 velocidades e a suspensão desportiva M com direção desportiva variável. Em alguns meses, finalmente poderemos vê-la ao vivo.