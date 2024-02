Em breve você poderá conversar com outras plataformas

Whatsapp Em breve os usuários terão permissão Receba mensagens de outras plataformasIsto será feito com o máximo respeito pela segurança e criptografia de ponta a ponta. Esta é a primeira vez que a plataforma de mensagens instantâneas abre as portas à concorrência. O processo também será revertido, então: Usuários do WhatsApp poderão receber mensagens de plataformas de terceiros

Usuários do WhatsApp poderão enviar mensagens para plataformas externas Mais do que o resultado de uma decisão interna, é o resultado da adaptação à lei dos mercados digitais que define a meta-empresa-mãe.”porteiro“(*) com Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance e Microsoft. A candidatura teve que ser apresentada Compatibilidade Daqui a seis meses, a partir de setembro de 2023, e agora que estamos próximos do prazo, teremos finalmente a oportunidade de ver como funciona esta preciosa função. * :eu”porteiro“Significa plataformas digitais que fornecem um ponto de acesso fundamental entre empresas e consumidores no que diz respeito aos serviços essenciais da plataforma.

Interoperabilidade e segurança

O trabalho realizado pelo WhatsApp até agora se concentrou em encontrar… O equilíbrio entre interoperabilidade e garantia de segurança e privacidade. O processo multiplataforma incluirá inicialmente i Mensagens de texto, envio de fotos, vídeos, mensagens de voz e arquivos entre duas pessoas. Chamadas e mensagens em grupo terão que esperar. O aspecto básico é O usuário tem o direito de optar por não abrir conversas de terceiros: “Posso escolher se quero ou não participar de trocas abertas de mensagens com terceiros“, explica Dick Brewer, Diretor Técnico do WhatsApp. Aderir significa receber mensagens de fontes externas simultaneamente Seção separada “Bate-papo de terceirosA necessidade de manter as mensagens do WhatsApp separadas das mensagens externas também surge da impossibilidade de garantir o mesmo nível de privacidade e segurança para ambos (mensagens WA e de terceiros). Será importante que outros aplicativos além do WhatsApp e do Messenger também o utilizem, explica Mita Protocolo de criptografia de sinal, entre outras coisas que o Google já usa no Mensagens. “Acreditamos que esta abordagem é melhor implementada através de uma solução que se baseia na arquitetura cliente-servidor existente do WhatsApp.“, especificou Brouwer. No entanto, o WhatsApp também permitirá que aplicativos de terceiros usem diferentes protocolos de criptografia, desde que atendam a todos os requisitos de segurança mais rigorosos.

Algumas preocupações

Atualmente, nenhuma plataforma de mensagens anunciou explicitamente o seu interesse em permitir a interoperabilidade com o WhatsApp. Enquanto isso, os primeiros aparecem Confusão. Carmela Troncoso, professora associada da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, acredita que: Esta evolução no sentido da interoperabilidade irá, por um lado, abrir o mercado, mas também poderá fechá-lo, o que significa que os intervenientes de maior dimensão terão agora mais poder de decisão. Agora, se o grande player fizer uma jogada e você quiser continuar a interoperabilidade com esse grande player, porque seus usuários estão conectados a isso, você terá que seguir em frente. Também deve ser levado em conta que com a interoperabilidade Novas funções serão introduzidas mais lentamente.

Novidades chegando ao Android beta





Aplicativo WhatsApp foi lançado em Android Liberar Beta 2.24.4.3 Há vestígios no código de um novo recurso que será lançado futuramente no canal estável. Tal como já acontece com as mensagens, em breve será possível Corrija também os canais no topo Que, desta forma, será de fácil acesso a qualquer momento sem a necessidade de voltar por todo o menu. Com o lançamento da função, haverá também uma atualização na interface do canal.