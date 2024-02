A 343 Industries nomeou o novo diretor de arte do estúdio que levará Halo “a uma nova era”

343 indústriasconhecido como o atual Halo Team, instalou A Novo diretor de arte do estúdio. Este é Chase Matthews. A informação vem diretamente do desenvolvedor que compartilhou sua conquista via LinkedIn.

Matheus Ele foi o artista principal e diretor de arte por anos. Anteriormente, ele trabalhou na Ridgeline Games, Turn 10 Studios, Crytek e outros, onde trabalhou em séries populares como Forza Motorsport, Gears of War e Crysis.

Mensagem de Mateus

O anúncio de Matthews afirma que eles não poderiam estar mais entusiasmados “por ter a oportunidade de contribuir para isso”. Conduzindo Halo a uma nova era emocionante“, indicando que será dedicado a um novo capítulo de Halo.

No momento não há anúncios oficiais, mas de acordo com os últimos relatórios, a 343 Industries estará trabalhando em um novo jogo Halo, projetado para “todas as plataformas”.