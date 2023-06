O SanDisk Extreme, o SSD mais vendido em junho, está com desconto de € 70 na Amazon

o Sandisk Extreme 500 GB É uma unidade de estado sólido (SSD) externa de alta qualidade criada pela SanDisk, uma empresa especializada na produção de dispositivos de armazenamento. Pela sua fiabilidade, segurança e rapidez, trata-se de Um dos SSDs mais populares do mercado, mas também entre os mais caros. É por isso que quando tais ocasiões acontecem, é óbvio Amazonas Até 45%, você tem que aproveitar imediatamente. Na verdade, agora você pode pegá-lo Por apenas 84 euros Com frete grátis via Primeiramente.

SanDisk Extreme Mais espaço e maior velocidade para o seu PC

Esta unidade externa foi projetada para uso em laptops e computadores de mesa e oferece capacidade de armazenamento de 1 TB. Graças à tecnologia de estado sólido, a unidade de estado sólido oferece velocidades de leitura/gravação mais rápidas do que os discos rígidos mecânicos tradicionais, permitindo um acesso mais rápido aos dados e uma experiência de usuário mais suave.

A unidade externa SanDisk Extreme de 1 TB possui um design durável e resistente a choques que mantém seus dados seguros de dano físico. Possui uma porta USB 3.1 Gen 2 Type-C, permitindo que você transfira dados em velocidades rápidas de até 550 MB/seg. Além disso, é compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac, sem a necessidade de usar nenhum software adicional.

O Disco Rígido Externo SanDisk Extreme 500GB é ideal para quem precisa de um drive externo confiável e rápido para armazenar e transferir grandes quantidades de dados, como fotos, vídeos e arquivos de áudio de alta resolução. Além disso, é ideal para videomakers profissionais que precisam de uma unidade externa rápida e durável para lidar com seus projetos de vídeo. Então não hesite, aproveite o incrível desconto de 45% para garantir esta fera Por apenas 84 euros Com frete grátis via Primeiramente.

