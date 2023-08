O novo BMW i Vision Dee 2023, o protótipo que te deixa sem palavras como base para todos os futuros SUVs da marca

semente É um protótipo da BMW que foi desenvolvido para explorar futuras possibilidades de digitalização automotiva. Este show car visa fornecer uma experiência de usuário não filtrada e trazer à tona o lado humano da interação. O sistema de infoentretenimento é inovador, composto por para-brisa e vidros laterais.

Algumas partes da carroçaria podem ser utilizadas para transmitir animações, gráficos ou texto, integrando-se totalmente digitalmente na experiência de condução. Essa abordagem de ponta visa redefinir a relação entre motorista e veículo, tornando a interação mais imersiva e envolvente. Vamos explorar os detalhes:

Portanto, o BMW i Vision Dee 2023 é absolutamente deslumbrante

BMW i Vision Dee 2023, perspectivas importantes

O BMW i Vision Dee 2023 explora como a digitalização pode enriquecer a experiência no carro. Considere a perspectiva de um condução cada vez mais automatizada E com base na inteligência artificial, está sendo considerada a integração da realidade virtual no carro. Ele pode permitir que os passageiros tenham experiências imaginativas enquanto o carro está em uma fila ou em situações de tráfego lento.

O para-brisa é O principal meio de acesso a esta nova dimensão. O avatar se torna a chave para acessar essas experiências. A BMW está considerando como introduzir essa nova tecnologia em modelos futuros, mas já reconhece o potencial inexplorado do para-brisa e pretende explorá-lo cada vez mais para melhorar a interação homem-máquina de maneira suave e contínua.

que isso Uma mudança marcante em relação aos modelos recentes, incluindo os de outras montadoras, que apresentam um longo painel de várias telas que percorre o painel e percorre comandos, menus, seções e aplicativos. A BMW vai além, buscando inovar a forma como os passageiros interagem com o veículo e vivenciam a experiência de dirigir.

O BMW i Vision Dee 2023 oferece um Sistema de exibição avançado e interação entre os ocupantes do veículo. O para-brisa tem papel fundamental nessa experiência, permitindo que informações e conteúdos sejam visualizados sem tirar os olhos da estrada. O head-up display oferece a capacidade de ajustar a quantidade de informações exibidas em quatro níveis, do virtual à realidade aumentada e ao analógico puro. Essas funções são controladas por meio do controle deslizante Mixed Reality, que é um controle de toque integrado ao painel e apresenta um design minimalista.

Apesar da digitalização generalizada, o BMW i Vision Dee Mantém o passageiro no centro da experiência de condução. Os pedais e o volante são mantidos na configuração tradicional, permitindo ao motorista manter o controle total das operações de direção. O volante tem um design incomum com raios também dispostos na posição de 12 horas, já que não há painel de instrumentos montado na parte traseira para exibir.

A forma do corpo do i Vision Dee pode sugerir uma futura renovação da linha de modelos da BMW. Este protótipo se concentra na chegada da plataforma Neue Klasse, uma arquitetura promissora que estabelecerá novos padrões para Digitalização, eletrificação e sustentabilidade para a marca. O lançamento real da plataforma Neue Klasse está previsto para 2025 e foi anunciado em um modelo da Série 3.