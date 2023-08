Call of Duty: Algo prestes a marcar o fim de uma era, de acordo com especialistas

Ghost of Hope era mais obscuro que ProReborn, então não espere que alguém saiba quais revelações estão escondidas em seu post. Para ajudar a entender o que pode acontecer, a própria comunidade pensou nisso, ligando os pontos a partir de alguns fatos sobre a série Call of Duty que aconteceram nos últimos dias.

Confirmar Som de passagem Então veio o Ghost of Hope de dentro, também muito conhecido na comunidade de Call of Duty.

O tópico de notícias começou com o insider do ProReborn no X, que escreveu um post honesto sobre isso: “Através do boca a boca, soube de algo que aconteceu com… bacalhau O que deixará a internet em alvoroço quando aparecer. Isso é tudo o que posso dizer. Observe que a postagem termina com o coração partido, imagem que pretende reforçar a suposta seriedade da informação.

Call of Duty GaaS?

Ele se tornará Call of Duty GaaS puro?

O mais revelador é que Call of Duty: Modern Warfare II foi renomeado como “Call of Duty” no Steam. A descrição oficial não fala mais da Infinity Ward, mas da “casa” de pelo menos dois jogos da série: “Bem-vindo ao Call of Duty HQ, lar de Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone”.

Vale a pena notar que no Steam, Call of Duty tem todo o DLC de Modern Warfare II e Warzone anexado, bem como a totalidade de Call of Duty: Modern Warfare III, que é indicado como ainda não disponível, é claro. Na verdade, estamos falando de um hub onde todo o conteúdo relacionado à série pode ser adquirido. Se somarmos a isso a recente mudança de nome de Call of Duty: Warzone 2 em Warzone, fica fácil entender como a série está sendo simplificada, para evitar qualquer tipo de confusão.

Assim, a suspeita é que a Activision Blizzard queira mudar completamente a forma como os novos lançamentos de COD são distribuídos, associando-os ao novo aplicativo, com as diferentes partes do show não sendo associadas aos jogos individuais e serão adquiridas separadamente.