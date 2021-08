Uma incrível nova promoção para o jogo no Future Games Show 2021 – Nerd4.life

Solstício, uma promissora aventura de ação desenvolvida pela equipe italiana Reply Game Studios, é o protagonista de um novo e incrível romance trator subordinar Toque apresentado em Future Games Show 2021.

Como está escrito na prévia do Soulstice, estamos falando de um projeto realmente interessante, que parece propor um sistema de combate multifacetado e um estilo gráfico a meio caminho entre as tradições ocidentais e orientais.

As características destacadas novamente no vídeo recém-lançado, onde testemunhamos uma série de batalhas frenéticas e espetaculares, mas também seções exploratórias nas quais poderemos descobrir os segredos de um lugar verdadeiramente revelador.



Soulstice, sequência de luta

“O equilíbrio do reino sagrado de Keidas é comprometido quando ‘fantasmas’ ferozes rasgam o véu e causam morte e destruição”, diz o resumo oficial do jogo no Steam.

“Os fantasmas corrompem suas vítimas e podem até assumir o controle de seus corpos, transformando-os em monstros imparáveis ​​que perseguem pessoas comuns. Os guerreiros híbridos quimera formados pela união de dois espíritos diferentes representam a única esperança para a“ humanidade ”.

“Brayer e Oud são duas irmãs que são transformadas em Quimera. Briar ganha força e resistência sobre-humanas, enquanto Lotte, sacrificada para conectar sua alma com sua irmã, se torna um espírito de poderes místicos.”



Soulstice, um dos cenários do jogo

“Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar e Lute são enviados em uma missão para restaurar a cidade devastada atravessada por Espectros. No entanto, o sistema ao qual eles pertencem tem um plano mais complexo guardado …”

“Explore um mundo de fantasia misterioso e misterioso enquanto domina um sistema de combate profundo e multifacetado. Liberte o poder de duas irmãs enquanto elas lutam com sua própria história de amadurecimento de ação em ritmo acelerado, inimigos ferozes e batalhas de chefes de tirar o fôlego.”