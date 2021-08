Facebook Messenger comemora 10 anos: muitas novidades acabam de ser anunciadas

Dez velas para o Messenger, o serviço de mensagens do Facebook. Muitas novidades acabam de ser anunciadas

Dez anos atrás agora, Site de rede social do Facebook Eu decidi ir mensageiro. Inicialmente um serviço alternativo aos clássicos chats das redes sociais, que com o tempo se tornarão independentes e necessários Para enviar mensagens de texto com seus amigos.

Para o especial de Natal, os desenvolvedores da plataforma decidiram lançar série de recursos Definitivamente interessante para comemorar. Um verdadeiro pacote de recursos: é o que eles são.

Facebook Messenger, notícias sobre o 10º aniversário

Vamos começar com o primeiro recurso adicionado Facebook Messenger, quem apresenta Adicionar jogos Entre enquetes em chats. Outra novidade diz respeito à possibilidade de Envie presentes em dinheiro diretamente através do aplicativo de mensagens. Este é atualmente um recurso exclusivo para Estados Unidos da America, mas em breve poderá ser estendido a todos.

Entre as pequenas adições, então, encontramos o pacote de adesivos exclusivo “Apóstolo 10!”Troca de contato simplificada e efeitos visuais de palavras Usando alguns emojis.