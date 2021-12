O assunto apareceu em um videoclipe incrível intitulado Nerd4.life

Horizonte proibido oeste Continua a mostrar-se em novas partes, dentro deste maravilhoso hype promocional que a Sony está a implementar nestes meses que se aproximam do lançamento do jogo para PS5 e PS4, que também inclui este grande jogo Videoclipe para EspedentUma das máquinas mais temíveis do novo capítulo.

Já falamos sobre isso em profundidade recentemente, quando novos detalhes surgiram sobre o assustador jogo asp, que parece ser um dos inimigos mais mortais e desafiadores de Horizon Forbidden West, mas, neste caso, estamos lidando com uma parte real do gameplay em um vídeo que mostra Aloy pegando o monstro em uma sequência curta.

No vídeo, vemos a heroína do game se aproximando do carro, usando o gancho para escalar um afloramento rochoso, deixando-se cair enquanto planava o planador para ganhar espaço e depois eliminar o pássaro com um tiro certeiro. Apenas dentro da boca aberta do monstro. Conforme mencionado em um artigo do Game Informer que recentemente revelou vários detalhes sobre o jogo, Aspidente é uma espécie de cruzamento entre uma cobra gigante e uma cascavel, obviamente em grande parte mecânico. A criatura é capaz de disparar jatos pressurizados de ácido de longo alcance graças ao reservatório localizado na base de sua garganta. Se você acertar o tanque de ácido com uma flecha, pode causar danos significativos ao inimigo.

Enquanto isso, Horizon Forbidden West foi avaliado pelo ESRB e detalhes emergiram dele sobre a presença de álcool e violência, depois de receber informações sobre missões secundárias e atualizações de armas e roupas.