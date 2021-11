Luvas reveladas para uma experiência ao vivo no metaverso – Nerd4.life

morto, até não muito tempo atrás conhecido como facebookEle vem trabalhando em sua ambição há muito tempo metaverso. Entre os visualizadores cada vez mais avançados e a própria mudança de nome, a empresa de Zuckerberg está abrindo caminho para um futuro de mundos virtuais que também podemos tocar com as mãos, graças a luvas táteis futurísticas projetadas para dar substância e peso aos objetos digitais.

A tecnologia usada no protótipo do luvas virtuais Do Meta, uma dica que pode acompanhar os futuros visualizadores do Oculus substituindo os consoles existentes, é tão interessante quanto complicada. Não é por acaso que está em desenvolvimento há 7 anos e vai demorar muito para se tornar uma realidade comercial, mas nos coloca contra perspectivas certamente animadoras.

Na verdade, estamos falando sobre a possibilidade de perceber um objeto virtual na mão, além de testar seu peso graças a uma série de mini motores Capaz de movimentar o ar, em diferentes níveis de intensidade, em uma série de motores. Conseqüentemente, feedback háptico simulado integrado a sensores de detecção de movimento de alta resolução, que prometem integrar a sensação do toque quando um objeto é segurado na mão e a capacidade de manipulá-lo com uma precisão antes inimaginável.



Tecnologias desse tipo serão importantes para nos tornar verdadeiramente parte dos mundos virtuais, independentemente de estarmos falando de videogames ou redes sociais no futuro. Ambos, por outro lado, fazem parte das perspectivas de um setor que promete um realismo altíssimo, graças também Tecnologias como NVIDIA Modulus. Mas, como esperado, levará muito tempo para que dispositivos desse tipo cheguem às lojas.

O primeiro problema diz respeito aos custos de um aparelho complexo como as Meta Gloves virtuais e o segundo, mais relevante, à necessidade de recriar sensações verdadeiramente realistas. Na verdade, não basta acionar alguns motores e bombear um pouco de ar para enganar nossos sentidos. Para fazer isso eles precisam Tecnologias que ainda não existem, conforme reconhecido pelo Diretor da Divisão da Meta Reality Labs, Shaun Keeler. Mas de acordo com meta designers, que atualmente estão trabalhando em rastreamento de microgesto e gatilhos de luva, a combinação de entrada visual, um único gatilho e áudio realmente fornece uma sensação atraente.