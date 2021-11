Dying Light 2 tem chance ‘zero’ de atrasar novamente – Nerd4.life

A Techland, como os fãs sabem, dedicou seus recursos ao desenvolvimento luz da morte 2 E ele sempre buscou a mais alta qualidade possível, mesmo ao custo de atrasos no jogo. Na verdade, o lançamento da aventura em primeira pessoa foi adiado várias vezes, com o último modo de jogo sendo adiado em 4 de fevereiro de 2022. Haverá outro. Rimando? Para o time não, ali Chance “zero” que isso aconteça.

MP1st falando com Designer-chefe de jogos de Techland – Tymon Smektala – Questionado: “Vamos falar sobre o atraso. Foi uma surpresa para muita gente, dado o tempo que o jogo demorou para estar em produção, mas acho que todos foram bastante compreensivos, dado o que aconteceu nos últimos dois anos. Quais? Você acha que há uma chance de outro atraso neste ponto ou você acha que há alguma possibilidade … ”

Smectala interrompeu imediatamente o repórter e disse simplesmente: “Zero”. Após a reação repentina do repórter do MP1st, Smectala continuou a dizer: “Sim. O jogo será lançado no próximo ano, em fevereiro, e é nisso que estamos nos concentrando, é nisso que estamos trabalhando. Então, definitivamente Sem chance de ter uma referência”

“Como eu disse, havia alguns Razões pelas quais atrasamos o jogo. É claro que COVID foi um dos fatores, mas não quero culpar COVID porque todos nós tivemos que lidar com isso e todos nós enfrentamos algumas novas dificuldades e desafios por causa da pandemia. ”

“Acho que a razão mais importante para nós é que, ao trabalhar em um arquivo Jogo não linear, e você deseja refiná-lo, na verdade você não está otimizando os detalhes de um jogo, mas vários ao mesmo tempo. Porque o jogo em si pode ter muitas diferenças, e algumas dessas diferenças podem ser tão diferentes que você deve verificar todas as vezes, não apenas 1000 vezes, mas 1000 vezes multiplicado pelo número de diferenças no jogo. Então esse é o motivo do atraso. Este é o nosso endereço IP. Dying Light IP é propriedade de nosso estúdio. Portanto, sabíamos que não poderíamos lançar o jogo se não estivesse pronto. ”



Descida rápida na luz morrendo 2

Outra razão para nossa decisão Adiando a saída Alcançar um certo nível de qualidade é que Dying Light 1 foi um grande sucesso. Não por causa do que a mídia disse, mas porque os jogadores aceitam, apreciam e amam o jogo. Acho que temos uma das comunidades mais ativas e vocais que existem e, para ser honesto, a pressão é muito maior do que no primeiro jogo, porque entendemos que não podemos decepcionar esses caras. Sei que ouvir sobre o atraso é decepcionante, mas acho que é melhor do que comprar um jogo que não deveria ser lançado, que não estava pronto para ser lançado. ”

Portanto, a linha é clara: todo atraso é melhor escolhaNo entanto, o jogo já está em andamento e a equipe tem certeza de que não precisará de mais tempo do que o já definido. Finalmente, deixamos vocês com nosso artigo: Dying Light 2: Stay Human, tentamos a sequência para o mundo aberto onde os zumbis encontram o parkour.