Em breve outro jogo de console infeliz – Nerd4.life

Nintendo Wii U ela era Unidade de controle Unfortunate, que vendeu muito pouco e, além disso, ficou espremido entre dois aparelhos de sucesso como o Wii e o Nintendo Switch. No entanto, ainda existem pessoas executando programas nele. Mais precisamente, o que poderia ser seu testamento será publicado em breve ultimo jogo.

O jogo em questão é chamado Capitão Yu Foi feito por Ultra Dolphin Revolution, um desenvolvedor independente que ainda não desistiu do Wii U. É um jogo de plataformas 2D que usa telas duplas, controles de toque e de movimento. O desenvolvedor o descreveu como uma celebração do Wii U e seus fãs por nove anos (ou uma mudança de vida, dependendo do seu ponto de vista) para o console.



Capitão U: Imagem do Jogo

Sem outros jogos no horizonte, Captain U é provavelmente o último jogo Wii U lançado na eShop do console. Afinal, imaginamos não ter um mercado tão amplo que justifique investimentos mais expressivos. Seja como for, o Capitão U apresentará nove níveis e o protagonista com diferentes poderes, o que é útil para superar os vários quebra-cabeças que o impedirão. Estará disponível em dezembro de 2021 e custará € 2,99. É hora de ativar o Wii U?