AstroSamantha: Retorne à Estação Espacial Internacional, Complete uma Caminhada Espacial – Espaço e Astronomia

A caminhada espacial de Samantha Christoforiti e Oleg Artemyev acabou: o cosmonauta da Agência Espacial Européia (ESA) e da Agência Espacial Russa Roscosmos retornou à Estação Espacial Internacional e a escotilha está fechada. Os dois trabalharam por cerca de sete horas fora da parte russa da estação espacial, após a decisão do Centro de Controle de Moscou de interromper antecipadamente a atividade do EVA por razões de segurança relacionadas à autonomia das baterias que alimentam os sistemas de subsistência. de ações judiciais.

“Samantha é pioneira novamente”, disse o astronauta Luca Parmitano à ANSA, que, como Samantha Cristoforetti, faz parte da Agência Espacial Europeia (ESA). “Obrigado – e ele acrescenta – por seu papel em mostrar a todos, mulheres e homens, o que é determinação e compromisso para alcançar a meta.”

AstroSamantha está trabalhando no lançamento de dez nano-satélites

Depois de se proteger na estação espacial, Cristoforetti instalou uma câmera e, junto com seu colega Artemyev, começou a trabalhar nos dez lançamentos de nano-satélites. Esta é a primeira missão do longo programa dos dois astronautas, numa caminhada espacial que deve durar pelo menos seis horas e meia.

A atividade Cristoforetti e Artemyev é uma atividade extraveicular planejada em torno da parte russa da Estação Espacial Internacional (ISS). De fato, todas as atividades estão relacionadas às estruturas da parte russa da Estação Espacial Internacional: o braço robótico europeu (a época) em que os dois cosmonautas terão que trabalhar hoje repousa sobre o módulo russo Nauka; As operações também estão planejadas na sala de compensação do Módulo Nauka da Rússia (ou Mlm, Multipurpose Laboratory Unit), que está destinado à estação espacial em julho de 2021 para servir como laboratório e ponto de ancoragem para os ônibus espaciais.

Em primeiro plano, as luvas de Samantha Cristoforetti, enquanto o astronauta trabalha nos satélites cúbicos; Ao fundo está o colega Oleg Artemyev (Fonte: NASA TV)

Parmitano acompanha cada momento das operações do Centro de Controle da NASA em Houston. “é um’Uma atividade fora do veículo está planejada em torno da parte russa para a Estação Espacial Internacional” que conta com a participação de um astronauta da Agência Espacial Européia porque um de seus objetivos é concluir o procedimento deAtivação de braço robótico europeu (Era) viciado em mrusso Odulus Nauka. “Por esta razão, a atividade extraveicular de Samantha Cristoforetti foi planejada desde o início com um cosmonauta russo e o traje russo Orlan. Então – observa Parmitano –Atividade conjunta russa e europeia“.

o terno Orlan É o único traje de caminhada espacial atualmente em uso, depois que a NASA e a Agência Espacial Européia decidiram suspender o uso dos trajes dos EUA. Emu (unidade de mobilidade extra-veicular) Aguardando o desfecho das investigações sobre as causas do vazamento de água ocorrido em 23 de março no processo do astronauta europeu Matthias Maurer. Um acidente semelhante ao que aconteceu com Luca Parmitano em 2013. “O traje Orlan difere do Emu por ter um nível de compressão mais alto; o Emu exige uma preparação mais longa para evitar embolia, mas é mais confortável nas operações. Em Parmitano o A memória desse incidente ainda está viva, assim como a memória A missão anual de sua segunda missão, que começou em 20 de julho de 2019, o cinquentenário do pouso na lua: “Não estou olhando para o passado, estou mais antecipando o futuro”, diz o astronauta.

EU Três missões Que Cristoforetti e Artemyev terão que enfrentar em uma caminhada espacial: complete uma instalação braço robótico europeuConclua as operações na câmara de compensação da unidade russa nuka (ou Mlm, Multipurpose Laboratory Module), que atracou na estação espacial em julho de 2021 para servir como laboratório e ponto de ancoragem para os ônibus espaciais, e lançado em órbita 10 nano satélites.

“A preparação para a caminhada espacial é muito longa e Samantha e Oleg trabalham juntos há semanas para ajustar os detalhes finais dos procedimentos e da coreografia”, observa Parmitano. “Agora – acrescenta – os frutos da preparação estão sendo colhidos.” Nenhum conselho de Luca Parmitano para meu colega Cristoforetti: “O conselho está sempre relacionado a experiências individuais e não é certo que minha experiência seja útil para Samantha Cristoforetti. Estou convencido de que ela não precisa disso: ela está muito profissionalmente preparada e muito capaz, e fará o seu negócio da melhor maneira possível – o seu Boa sorte!”