The Last of Us Part 1 é decepcionante? Problemas e potenciais de “ganhar dinheiro” de luxo – Nerd4.life

O Último de Nós Parte 1 Está começando a se mostrar de forma substantiva, através de vídeos e fotos que vazaram online, nos dando uma ideia mais precisa do que se trata essa nova produção da Naughty Dog para PS5. As reações não foram todas positivas, pelo contrário: que som estranho Para aqueles que vêem este título como apenas um “cash grab”, ou “Processo de negócios “pegar dinheiro” É fácil de fazer com pouco esforço, mesmo se tratando de jogos de alto nível técnico, você deve sempre medir bem suas palavras. Ainda é mais um jogo no topo da tecnologia de desenvolvimento de videogames, como costuma acontecer com os títulos da Naughty Dog, parece um tanto indiscutível, mas algumas suspeitas se justificam pelo que surgiu até agora de vídeos e imagens vazadas postados nos dias de hoje, já que agora algumas coisas parecem para contradizer o que os próprios desenvolvedores relataram sobre o trabalho feito desde o capítulo original.

Em primeiro lugar, devemos sempre ter em mente que a versão apresentada na rede provavelmente não é a versão final, por isso é impossível continuar a fazer um julgamento claro sobre as características da primeira parte de The Last of Us, mas há Não há dúvida de que o que vimos até agora nos leva a vê-lo como uma espécie de paráfrase em profundidade, não como um gênero real Nova edição reconstruída do zero. Embora os modelos e ambientes 3D ainda sejam muito mais ricos e detalhados, as cenas vazadas mostram praticamente as mesmas animações, ações semelhantes em termos de IA e geralmente os mesmos elementos de jogabilidade, portanto, sem os desenvolvimentos que caracterizam o sistema de combate e os recursos do jogo. The Last of Us 2, que muitos pensaram que seria incluído na primeira parte de The Last of Us, para torná-lo uma verdadeira evolução do primeiro capítulo.

Isso desencadeou uma onda de polêmica que investiu nas redes sociais e fóruns de discussão, que sempre focaram principalmente no mesmo tema: ser essencialmente um filantropo rico, bem como evidências das “facções” multiplayer que eram parte integrante do capítulo original , em muitos títulos não considerados “merece” Preço 80 euros Um pedido da Sony, considerando que esta é a terceira vez que o jogo é lançado no mercado, após o original para PS3 e a versão remasterizada para PS4, que ainda funciona muito bem mesmo no PS5.

É um discurso já abordado no passado, mas neste caso é baseado em algum elemento que aparece objetivamente derivado de depoimentos vazados online, a correspondência real do jogo com o original, fazendo o argumento para uma suposta evolução. Aplicar ao jogo real.

Depois disso, resta saber se os protestos serão seguidos por situações reais dos usuários: é muito provável que The Last of Us: Part 1 ainda esteja destinado a excelentes vendas, como costuma acontecer para produções próprias da Sony e em especial para estes. Do Cão Impertinente. Por outro lado, optando por deixá-lo sair perto de lançamento da série de TV Na HBO, é um tiro estratégico de grande importância, ainda por cima, o jogo ainda é bastante entretido por todos aqueles que não jogaram o original, e chegando direto ao PS5, também tem o fascínio de um jogo desenvolvido para o próximo console em questão. . Por outro lado, continua sendo um dos melhores jogos da plataforma PlayStation de todos os tempos, então o oomph certamente não falta: caso isso possa nos fazer discutir o fato de você ter usado um bom pedaço da Naughty Dog para um projeto dessa natureza e não em um jogo totalmente novo. , um argumento já feito pelo relatório de Jason Scheier sobre a tendência da Sony PlayStation de se concentrar exclusivamente em filmes de grande sucesso.

Parliamone é uma coluna de opinião diária que fornece um ponto de partida para a discussão das notícias do dia, um pequeno editorial escrito por um membro da equipe editorial, mas não necessariamente da linha editorial Multiplayer.it.