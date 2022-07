Vazaram fotos, vídeos e detalhes da nova versão [aggiornata] – Multiplayer.it

uma série de Fotos e vídeo Extraído dos primeiros estágios da O Último de Nós Parte 1. Grande parte do material foi posteriormente retirado pelo autor do vazamento, que por outro lado também participou da suposta série Edição de informações e estilos gráficos disponíveis para PS5.

Fotos e vídeos comemoram os estágios iniciais do jogo e foram compartilhados nos fóruns do ResetEra em este é o endereço. estar ciente de Spoiler: O vídeo em particular mostra uma das sequências mais importantes e impactantes do jogo, então evite assistir se você ainda não jogou o primeiro The Last of Us antes.

Atualização 21/07/2022: Durante a noite, outros vídeos e fotos de The Last of Us Remake apareceram na rede, incluídos na mesma série ResetEra que vinculamos acima. Em particular, os vídeos mostram uma sequência Brincando com o combate E a nova bancada onde Joel pode modificar e atualizar armas.

O novo material vazado vem de Nick Bakker do XboxERA, que também compartilhou imagens de Opções de entrada, que você encontra abaixo, é muito semelhante ao encontrado na Parte Dois de The Last of Us. A fonte também mencionou que, por enquanto, parece que a nova versão para PS5 e PC não inclui os comandos bend, crawl e dodge encontrados na sequência, um sinal de que a jogabilidade permanecerá fiel ao PS3 de várias maneiras.

O seguinte artigo original:

Como mencionado no início, o autor do vazamento também compartilhou uma série de detalhes, que recomendamos que você tome imediatamente com cautela. Deep Throat afirma que não percebeu Sem mudanças na jogabilidade Vale a pena notar, ao contrário do que Naughty Dog e Sony disseram, mas no máximo pelas melhorias em termos de animação e setor de som.

O vazador também mencionou que o jogo suporta VRR e seus recursos Dois modos gráficos: Modo Jogo em 4K e 40fps, assim como Horizon Foribidden West, e Modo Dinâmico em 4K e 60fps. Além disso, ele confirmou que o jogo inclui várias opções de acesso semelhantes a The Last of Us Part 2 e que quando Joel atualiza uma arma, agora o veremos adicionar componentes físicos ou aplicar mods.

Antes de sair, lembramos que The Last of Us Part 1 estará disponível no PS5 a partir de 2 de setembro Em seguida, ele também pousará no PC.