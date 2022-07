Anthem está agora à venda por um centavo – Nerd4.life

algum Parada de jogos Os Estados Unidos vendem hino nacional para mim 1 centavo. Observe que o preço já inclui impostos. Esta é a cicatriz final da BioWare, que foi muito desvalorizada por anos, mas nunca chegou a esse ponto. Paradoxalmente, seria mais digno se fosse dado de presente, porque pelo menos seria interessante fazer algum marketing.

Na verdade, é como se a loja estivesse anunciando que Anthem não valia mais nada, nem mesmo um recibo de sua compra. O preço é tão baixo que o usuário conseguiu comprar 37 cópias do jogo sem chamar atenção (afinal, são 41 centavos, levando em conta os impostos, então não acreditamos que vá falir).

De acordo com um ex-funcionário da GameStop, os jogos são vendidos por um centavo quando todas as outras tentativas falham – ou seja, quando você percebe que ninguém realmente se importa e só serve para esvaziar as lojas.

Tenha em mente que Anthem não é tão antigo quanto este título, pois foi lançado no início de 2019. Muitos jogos antigos são vendidos a preços muito mais altos.

Anthem foi a tentativa da BioWare e da EA de seguir os passos dos serviços ao vivo no estilo Destiny. Foi lançado após uma enorme campanha de marketing, e os jogadores descobriram que era apenas uma sombra do que poderia ser. As atualizações não conseguiram revivê-lo e, devido à falta de jogadores, a EA decidiu desligá-lo permanentemente, sem nem mesmo dar tempo à equipe de desenvolvimento para concluir o projeto de reinicialização anunciado publicamente.

Vale a pena notar que Anthem ainda é vendido a preço total na Gamestop. Portanto, a oferta de 1 centavo por cópia pode ser aplicada apenas a algumas lojas.