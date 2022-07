Tempestade solar na Terra. “Pode deixar o mundo sem internet e causar apagões e interferências”

No Terra Chegou há algumas horas tempestade solar. O alerta é já no dia 19 de julho mas também está previsto para os dias 20 e 21: nestes dias podem surgir muitos inconvenientes ao nível da Telecomunicações (com interferência e apagões) e rede Internet. A previsão de 3 dias da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) relatou um risco moderado de escurecimento R1-R2 de 45%. Mas qual é a causa da tempestade solar? Neste caso, a ejeção de massa coronal, em inglês CME, no último dia 15 de julho, levou os astrônomos a monitorar a atividade solar nos últimos dias.

na definição NASA, o CME é como “enormes bolhas de radiação e partículas do Sol que explodem no espaço em altíssima velocidade quando as linhas do campo magnético do Sol se reorganizam repentinamente”. A radiação e as partículas emitidas podem interferir tanto na rede de comunicação quanto levar ao aparecimento da aurora boreal (que será visível em latitudes mais altas).

Tempestade Solar, Comunicações por Rádio e Alerta GPS (E o que veremos no céu)

Tempestade solar: o que é?

Uma tempestade solar, prevê a NASA, poderia cortar os sinais na Terra, causando problemas na Comunicações. Esse efeito será formado por um “filamento de cobra” que vem do próprio Sol e causa manchas solares no disco solar direcionadas para a atmosfera. Segundo os cientistas, a falta de energia sem fio foi relatada desde 15 de julho devido a uma forte erupção solar que disparou radiação em nossa direção, atingindo o GPS e causando apagões em todo o mundo.

As tempestades solares ocorrem quando há explosões de energia eletromagnética na superfície do sol. Esses eventos também podem afetar nosso planeta, causando maravilhosas luzes do norte, mas também problemas com comunicações de rádio em algumas frequências e GPS.