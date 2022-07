Gatos e videogames: Stray’s não é o único gato por aí!

Stray finalmente saiu, e é uma aventura online na qual você joga como um gato, e aqui está o herói solitário. Isso pode parecer insignificante, mas este é um evento histórico: um videogame inteiramente dedicado aos gatos, de verdade, não-humano e com características caricaturais, pode não ter sido visto em quase quarenta anos. A propósito, você leu a resenha de Stray? Sim, desde 1983, quando Bill Williams criou o Alley Cat, um jogo que fez história e se tornou extremamente popular no ano seguinte, quando chegou ao PC em uma versão “booter”, podendo assim ser carregado independentemente do sistema operacional. Muito fácil de começar a usar pelos mais pequenos sem a ajuda de um adulto, o Alley Cat original ou copiado tem entrado nas casas e computadores de cada vez mais famílias. O gatinho preto (ou branco, dependendo da versão) Alley Cat, muito ágil em seus pixels rudimentares e angulosos, é o único alicerce da indústria de videogames há algum tempo. Alguns gatos também podem ser encontrados por aí, mas como o único herói em um videogame, nem mesmo uma sombra; Os desenvolvedores geralmente preferem todos os tipos de animais a gatos, de porcos-espinhos azuis a cachorros, entendeu? Os cães são de todos os tamanhos e tipos também. Porque o cachorro nos videogames costuma ser rabugento, mas nunca errado; Enquanto o gato é arrogante, ele funga e coça, na verdade é um pokemon da equipe de foguetes enquanto os mocinhos carregam um rato com eles. O último insulto. E assim, como Stray cumpre seu dever, que é reequilibrar as relações de poder dos videogames no mundo animal, nós fazemos o nosso: Os melhores gatos dos videogames. Pronto, pronto, miau.

Poopsie: Fofo como um gato de calça… Não é realista, mas é antropomórfico, e vendo isso hoje, é surpreendentemente tão bem-sucedido, mas nos anos 90, os videogames para gatos Bubsy eram bastante infalíveis. Sua carreira deu uma guinada menos convincente em 1995, quando tentou saltar para a terceira dimensão com o jogo Bubsy 3D. Para a ocasião, até mesmo uma lenda do anime como Chuck Jones da Warner Bros. está definido, mas a equipe de desenvolvimento de alto nível não é suficiente para reviver a sorte de um jogo medíocre e um personagem pronto para a aposentadoria. READ Ron Gilbert foi atacado por fãs e não comentará mais sobre o jogo - Nerd4.life

Margaret “May” Borovsky – Noite na Floresta

Noite na Floresta: Mai Borowski não é facilmente esquecido como Buby, Margaret “May” Borucki of Night in the Woods é um verdadeiro herói e um dos jogos mais emocionantes e emocionantes dos últimos anos, embora manchado pela dramática morte precoce de seu criador. Mai é profunda, cautelosa e enervante como um gato se pudesse falar, mas há uma razão para seu comportamento, e é isso que o gato chama de acidente: um trauma grave antes e depois disso a mudou para sempre. (?) vida.

Blinx – Blinx The Timesweeper

Blinx The Timesweeper: Olhe para o rosto dele, em qualquer posição, você pode ver imediatamente que ele pode voltar no tempo! Great Blinx: The Timesweeper, o gato ambicioso com o qual a Microsoft tentou encantar os jogadores japoneses, que também faz sentido como o primeiro disco rígido da série Xbox. Por um tempo, eles também tentaram empurrá-lo como o mascote oficial do console, já que em alguns mercados o Master Chief era visto como muito violento. piscar É ótimo porque ele foi enviado para a batalha, apesar do fato de que foi imediatamente óbvio que ele não tinha carisma nem a jogabilidade certa. No entanto, nasceu sob melhores cuidados, desenvolvido pelo então recém-nascido Arton, uma casa de software fundada pelo co-fundador do Sonic, Naoto Ohshima, juntamente com outros nomes importantes como a Sega.

Kate Seth – Fantasia Final

Kate Seth: Aqui em uma de suas últimas aparições Protagonista ou não, não nos importamos: Kate Seth Ela é uma das gatas de videogame mais populares e teve que ser colocada na primeira fila. Além disso, em Final Fantasy VII e Dirge of Cerberus ele é realmente um dos personagens jogáveis, tanto que ele pode ser implantado em batalha mesmo que algumas de suas características limitem seus ataques. A beleza de Cait Sith é que ele é como um gato de verdade, quando você o conhece em um dos jogos em que ele aparece, você nunca sabe se ele é amigo, inimigo, amante ou até perigoso. Falando do Cait Sith, é impossível não mencionar o enorme Moogle que o gato usa como amigo, toca e sistema de navegação. READ O jogo PlayStation Plus mais baixado de todos os tempos - Nerd4.life

John Blacksad – Blacksad: Sob a Pele

Blacksad: Sob a pele: Você notou as proporções de nível, certo? Vimos diferentes tipos de gatos e brinquedos, mas nada parecido John Blacksad. Este investigador particular e guarda-costas, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, tem origem nobre: ​​nasceu como o herói das muitas histórias em quadrinhos que criou O escritor Juan Diaz Canales e o cartunista Juango GuarnidoE em 2019, também se tornou um videogame graças ao Microids. Blacksad: Under The Skin é uma ótima aventura gráfica apoiada por ótimos quebra-cabeças, ótimos diálogos e, claro, ótimos personagens, começando com o amaldiçoado John Blacksad. Como sempre, sabemos que haverá outros, então examinar cuidadosamente este é o melhor que conseguimos lembrar e encontrar. Mas nossa lista de gatos de videogame certamente não termina aqui: também é correto dar um pouco de importância àqueles gatos que, sem ocupar o primeiro lugar na capa, ainda fazem de seus brinquedos os melhores brinquedos, e apenas por sua presença. .

Chá miau miau dos gatos – Yakuza

Yakuza 6: Bem-vindo à casa de chá Meow Meow! No sexto capítulo da saga criminosa de Kazuma Kyriu, escondido entre os prédios de Kamurocho, é possível encontrar um novo lugar, e não um lugar qualquer: é chá miau miauÉ um café para gatos onde a maioria dos melhores gatos escaparam. E adivinhe quem vai encontrá-los novamente? Esta tarefa não é resolvida em poucos minutos, e assim uma grande parte de Yakuza 6 é gasta com as orelhas erguidas tentando pegar um miado no caos da cidade. Realmente minha experiência maravilhosa.

Aulas Mundiais de Monster Hunter

Monster Hunter World: Palico é um amigo insubstituível Todo mundo tem seu Monster Hunter favorito, mas ninguém pode negar a importância e o poder do inovador Monster Hunter World. Entre as inovações que este capítulo pródigo da série Capcom trouxe, há também Palico, gatos guerreiros da raça felynes. Na prática, trabalhadores habilidosos que podemos construir com um editor incrível e personalizar durante o jogo são tão insubstituíveis quanto costumávamos fazer com nosso personagem. No entanto, nosso amigo Palico não será o único: explorando o novo mundo também poderemos conhecer outras tribos de felinos e, claro, teremos um relacionamento com as tribos de outros jogadores. READ Folheto de especialista "Desconto duplo e desconto" de 7 a 20 de junho: MacBook Air 2020, Redmi Note 9 e uma grande seleção de TVs inteligentes em oferta

miau – pokémon Embora tenhamos mencionado isso na introdução, o bom Sheikh Miau Ele também teve que ser oficialmente incluído na lista. Entre os gatos de videogame (e como bem sabemos, não só) ele é talvez o mais famoso de todos, embora nunca tenha conseguido um papel de liderança. Sua forma não assume nenhuma raça de gato em particular, e parece ter sido inspirada nos gatos sortudos com patas altas, que podem ser vistos claramente em qualquer restaurante oriental, chamado Maneki-Neko; No entanto, ele também pode ser um filhote persa, pois sua última evolução o transformará em um pokémon persa.

Gato Grande – Aventura Sônica

Sonic Adventure: Big the Cat aparece tanto no Sonic quanto no Dreamcat, e no segundo só pode ser usado no modo competitivo Como não amar um gato que acabou na lista dos personagens menos amados de todos os tempos? gato grande Também é isso e muito mais. Enquanto isso, ele não é tão dolorido na bunda quanto outras estrelas do Sonic, e então ele faz você rir como ele gosta de se esconder em níveis, onde nas aventuras de Sonic se você for cuidadoso você pode vê-lo como ele está empenhado em espionar o que o jogador está fazendo, sempre com seu rosto assustador assustador, um pouco de Totoro Se isso acaba por ser o seu pior pesadelo.