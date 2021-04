Nier Replicant Release 1.22474487139: trailer japonês mostrando ação da vida selvagem em CGI

Replicante Nier Versão 1.22474487139 Ele fica cada vez mais perto. Na próxima semana, finalmente conseguiremos este remake de Yoko Taro. Agora, também temos uma maneira de ver um Novo trailer japonês Que, embora breve, mostra cenas CGI de ação selvagem.

Nier Replicant Ver.1.22474487139 é uma nova versão do jogo, retrabalhada nos gráficos e com um novo sistema de combate. Não é um remake, mas também não é uma saída simples com algumas melhorias tecnológicas. Além disso, para nós, ocidentais, seria uma oportunidade de jogar um Uma versão diferente da original: O Yoke original publicado no Ocidente, na verdade, continha um personagem diferente.



Jugo simétrico

Nier (também conhecido como Nier Gestalt) sugeriu as aventuras de um homem adulto, que teve que resgatar sua filha. Por outro lado, a versão oriental sugere que um menino salve sua irmã mais nova. Nier Replicant Ver.1.22474487139 é baseado na versão mais recente. Enquanto isso, sabemos que o jogo contará com algo sobre a protagonista Gestalt e eliminará o conteúdo.

Por fim, notamos que as novas melhorias no novo vídeo com a jogabilidade.