Cavalo do futuro – Fuorigiri

Assembléia de acionistas Ferrari Ele ofereceu vários insights sobre o futuro da estrada para o Cavalo Rampant com base nas palavras de John Elkan Serão rodas elétricas e altas Com genuíno, O primeiro SUV da marca. Sim, porque na análise feita pelo CEO interino de Maranello, a afirmação mais impressionante é a confirmação final da chegada de uma Ferrari elétrica em um futuro próximo. O ano de 2030 nada mais é do que 2025, que é uma referência de tempo no mundo automotivo que praticamente recompensa hoje com tempos de design e desenvolvimento que costumam conter novidades desse porte.

Ao mesmo tempo, Elkann também forneceu um cronograma importante sobre o assunto Ferrari Purosangue chega. O novo CEO estará em 2022 para apresentar ao mundo o primeiro modelo histórico de roda alta de Maranello, o muito discutido FUV e um SUV estilo Cavallino. O presidente da Stellantis anunciou isso com entusiasmo, o mesmo que previa a chegada do primeiro veículo totalmente elétrico da montadora italiana. Um entusiasmo que talvez nem todos os fãs da marca e sobretudo os fundamentalistas compartilhem, mas por outro lado, os tempos estão mudando e a Ferrari, mais cedo ou mais tarde, terá que se deparar com isso. Às vezes, revolução forçada. Com os governos pressionando por regulamentações de emissões mais rígidas, não importa o quanto a tecnologia possa dar grandes passos, mesmo a montadora mais famosa, cujos modelos estão associados ao prazer de dirigir, som e aqueles cilindros altamente segmentados, foram forçados a direcionar suas escolhas em uma direção específica.

Eu fiz aquele Porsche, por exemplo, com Taycan Ele abriu uma nova era, e a Jaguar fará isso, tornando-se uma marca totalmente elétrica, e a Lamborghini e a Maserati também estão se preparando para isso. Todos eles estão tentando manter seu DNA intacto. Sant’Agata Bolognese também é um ponto de referência para SUVs, com o Sucesso de Urus Conforme confirmado pelos resultados obtidos no último trimestre. Sinal de que apesar de tudo, a roda alta também pode agradar a quem está sempre acostumado a acariciar o asfalto. Sem esquecer uma nova geração de clientes que cresceu num mercado diferente e a Ferrari pretende focar também nele. Fê-lo, por exemplo, com o Roma, o novo Dolce Vita e também o fará com a Purosangue, oferecendo uma colecção que ofereceria várias possibilidades. Quanto à eletricidade total, SF90 Stradale Ele mostrou que em Maranello ainda era possível desfrutar dos sistemas elétricos transformadores do carro. Claro, neste caso é um híbrido adicional, pois sempre há um V8 ao lado dos motores elétricos, mas em tese o motor feito em Maranello foi um salto importante, um precursor para a introdução de tecnologia que poderia ser usada no futuro.

O ouvido vai precisar do seu lado e deste ponto de vista, temos a certeza que Cavallino saberá satisfazer os ouvidos dos clientes mais exigentes. NoeletrificaçãoO próprio Elkan foi claro: “Nossa interpretação e aplicação dessas tecnologias em esportes motorizados e carros de rua é uma grande oportunidade de transmitir a exclusividade e a paixão do cavalo selvagem para as novas gerações.” Assim, não há mais volta, que o novo guia de Maranello terá que lidar: a busca pelo CEO continua, a lista fica menor, mas ainda não há nome. O novo CEO Ele vai assumir a liderança quando a transformação já estiver em andamento, Cavallino, mas terá que conseguir segurar o volante com firmeza e acompanhar a marca rumo a uma revolução total. Uma revolução que parece levar a montadora italiana a adotar uma filosofia mais ampla, que não só para na estrada, mas é capaz de ampliar e tornar a marca utilizável em vários canais.

Luxo, por exemplo, com Cavallino estreia na moda Obrigado ao grupo que dirá “Os valores distintos da Ferrari (habilidade, elegância e inovação) serão dedicados à marca e aos entusiastas da moda de todo o mundo.” O futuro de Maranello não é mais feito apenas de potência, desempenho e prazer de dirigir: há uma mudança total, da estrada às vitrines. Uma revolução com a qual Cavallino trará o DNA da marca para uma nova era. Purosangue e o primeiro carro elétrico da Ferrari são apenas o começo.