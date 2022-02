Difícil de encontrar por mais tempo

A disponibilidade do PS5 preocupa a Sony, não menos importante. Infelizmente, a empresa está tendo dificuldades, e ficará cada vez mais difícil encontrá-los

Infelizmente, o mundo do Playstation sofreu outro duro golpe. Por enquanto, parece que a disponibilidade do PS5 não consegue aumentar e atender a demanda do mercado, a Sony está muito preocupada. Eles querem cada vez mais, mas a empresa não consegue Acompanhando os pedidos. Parece que a situação não está destinada a melhorar.

a A escassez de fichas Para construir aparelhos se sentir mais e mais. De fato, a Sony, após avaliar e analisar o trimestre relacionado às vendas do PlayStation 5, decidiu reduzir sua previsão de vendas para o próximo período. É uma decisão muito importante que nos faz entender a dificuldade com a qual a empresa se debate. lá PS5 continua a produzir exclusivos respeitáveisInfelizmente, sua deficiência não é um problema insignificante.

Sony ainda não tem PS5: o futuro próximo para o console

como se trata Projeto autônomo interessante Para expandir o futuro da próxima geração. Balanço da Sony em 31 de dezembro, registrado em sua conta Divisão de Jogos e Serviços de Rede O volume negociado é de 7,09 bilhões de dólares. Definitivamente uma figura importante, mas é menos do que no ano passado. De fato, no ano passado a Sony atingiu 7,703 bilhões de dólares. Vender hardware, então, é o que se obtém ao máximo.

Na verdade, aumentou de US$ 2,94 bilhões para US$ 2,28. Hiroki Totoki, diretor financeiro da Sony, disse que os fornecedores de componentes devido a uma escassez aguda de chips não conseguem acompanhar a crescente demanda do mercado pelo PS5. Infelizmente, ele também afirma que esta situação só vai levar a que Piora nos próximos meses. Ele também acrescentou que se a demanda do PS5 não sofrer com a epidemia e escassez, algo vai mudar.

Eles não sabem exatamente como isso pode se mover até o final do segundo trimestre, marcado para 31 de março. No entanto, em conclusão, ela revelou que a Sony baixou suas expectativas em relação 6% de vendas de jogos, justamente por essa deficiência. É claro que eles também modificaram o jogo em termos do próprio console em termos de vendas.