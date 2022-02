vídeo de apresentação de jogabilidade e história exclusiva PS5 e PC – Multiplayer.it

Ghostwire Tóquio si è mostra finalmente in maniera approfondita attraverso un lungo vídeo de apresentação che ha introdotto elementi della história e jogabilidade di questo strano e affascinante action in prima persona da parte di Tango Gameworks in esclusiva temporale para PS5 e PC.

Il video ripercorre alcuni elements della storia e dell’ambientazione, por poi lasciare spazio a fasi di gameplay vero e proprio, trate de una delle prime fasi del gioco. Si tratta di un gioco con inquadratura in soggettiva che ha elementi da FPS ma si presenta in maniera decisamente più bizzarra rispetto an un normale shooter, baseandosi in effetti su magie, poteri speciali e venature horror in un vero e proprio ação em primeira pessoa.

Venha emerso em precedência, il protagonista della storia sarà Akito, un ragazzo giapponese che si ritrova nel bel mezzo di una sorta di apocalisse metafisica, come un dei pochivvissuti a una misteriosa nebbia che sembra eliminare le persone. Dopo um incidente, Akito se afeiçoado com o espírito de um cacciatore di demoni chiamato “KK”, que gli dona dei poteri straordinari com i quali combattere le minacce.

Le strade di Tokyo, ormai semi-deserte, vengono popolate da criatura inquietanti che richiamano la tradizione degli yokai, ovvero gli spiriti, i fantasmi e le bizzarre presenze che derivano dal folclore giapponese, i quali hanno preso possesso della città. Seguem-se os consigli del suo spettrale compagno, Akito si ritroverà a dover gestire i suoi nuovi poti, imparando incantesimi e capendo come controbattere alle capacità sovrumane delle criatura.

O protagonista pode utilizar uma técnica especial chiamata Ethereal Weaving, que atrai os movimentos das pessoas e das braccias consente de gestos flussi di energia e lance potenciais attacchi contro in nemici, nonché risocchira do unro contro in nemici.

Todos os detalhes da apresentação são possíveis e também uma sessão de entrevista com Shinji Mikami, Kenji Kimura, Masatoshi Yanagi, Reiko Hirashima, Junya Fujii, Suguru Murakoshi e Tsuyoshi Okugawa de Tango Gameworks, com os sviluppatori de variac como participantes.

Venha abbiamo visto, Ghostwire Tokyo ha la dados di uscita Fissata para 25 de março de 2022 no PS5 e PC e sucessivamente também no Xbox Series X|S, considerando que o time de sviluppo é um ponto de partida para o Xbox Game Studios.