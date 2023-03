Carregar a bateria do smartphone dessa forma piora a situação: esse é o jeito certo de não estragá-la

Tenha cuidado ao recarregar a bateria do seu smartphone, se o fizermos, corremos o risco de estragá-la antes do esperado.

no momento estou celular eles ficaram reais estenda-nos. Estamos sempre à mão e não os esquecemos em algum lugar, imediatamente nos sentiremos como se estivéssemos fora deste mundo.

Neste momento, defini-los como simples telefones celulares é quase um eufemismo, dado que Os smartphones atuais fazem tudo. Na verdade, você pode usá-los para fazer compras on-line convenientes, verificar o saldo do cartão de crédito, tirar fotos, enviar e-mails, postar postagens em várias redes sociais e muito mais. Em suma, agora é como se fossem minicomputadores portáteis dos quais dificilmente poderíamos nos separar. Obviamente, mexer em um celular o dia todo entre um aplicativo e outro envolve um rápido consumo de bateria, então chegaremos no meio da manhã quando realmente teremos que recarregá-lo.

O erro que cometemos ao carregar a bateria do nosso smartphone: corremos o risco de quebrá-la

Carregar nosso smartphone não é um processo nada complicado, pelo contrário, é um dos procedimentos mais simples que podem ser realizados. Basta usar o cabo incluído, inseri-lo no adaptador e, em seguida, diretamente no fluxo. no entanto, Há um equívoco de que o risco de fazer durar é muito menor não só lá bateriamas também o próprio smartphone.

Desde que compramos nosso primeiro celular, sempre nos disseram que Antes de carregá-lo novamente, teremos que garantir que o status da bateria atinja 0%. Praticamente em nossas mãos, nosso telefone deve ser completamente desligado antes de podermos recarregá-lo, Mas é realmente como o quê? A resposta é Obviamente nãocomo é de todo Aguarde um erro até atingir 100% antes de desconectá-lo do carregador.



De fato, estudos recentes mostraram que carregar um telefone completamente vazio e esperar que ele atinja 100% não faz nada além de causar mudanças bruscas de temperatura que danificam irreparavelmente a bateria e, portanto, o próprio telefone. Para evitar esse tipo de “stress” térmico, a proporção correta não deve ser inferior a 15% e não superior a 85%. Desta forma, não apenas preservamos o estado da bateria, mas também evitamos danos graves ao telefone. Além disso, para o mesmo, ou seja, para manter a condição da bateria, deve-se Evite absolutamente manter o telefone carregando durante a noite. Finalmente, vamos nos acostumar Use apenas carregadores originais Evite itens de baixo custo, que não garantem o bom desempenho e danificam diversos componentes.