Forsaken roubou a taxa do Elden Ring? Os desenvolvedores respondem – Multiplayer.it

Fé sombria: imprudente Foi lançado recentemente para PC, PS4 e Xbox, e rapidamente surgiram relatos online de que o jogo está sendo usado. Animação roubada do Elden Ring e Dark Souls. Então o estúdio explicou exatamente o que aconteceu.

Em suma, o Autores de Dismal Faith: Forsaken Eles revelaram que haviam – como anunciado anteriormente – comprado alguns animes e alguns bens públicos (como pedras) por meio do Epic Marketplace. Portanto, a culpa não seria da equipe, mas das pessoas que puxaram as animações do Elden Ring e as venderam pela loja Unreal Engine.

A equipe escreveu especificamente: “Sempre fomos transparentes sobreUsando o Epic Marketplace Animação de alta qualidade que se encaixa no nosso tema […] As únicas outras coisas no Epic Marketplace que eu uso são efeitos visuais genéricos que seriam uma perda de tempo para recriar, já que tenho feito coisas que são praticamente idênticas e coisas que são muito genéricas (como algumas pedras) exigir direção de arte. o mundo inteiro [di Bleak] Foi construído à mão, com outra pessoa fazendo 10% dos ativos de taxa.”

Um exemplo fácil da animação mostrada em Bleak Faith: Forsaken é mostrado no vídeo abaixo. Parece que a animação foi extraída do FromSoftware Games via arquivo Software chamado DS Anim Studio, que não pretende “roubar” a animação e utilizá-la em jogos comerciais. O criador dessa ferramenta também informou onde encontrar os ativos roubados no mercado.

No momento em que este livro foi escrito, Animação Ainda está disponível para compraentão é possível que vários jogos em desenvolvimento possam inadvertidamente usar animações de Elden Ring e Dark Souls.

Finalmente, aqui está o trailer de lançamento para PC de Archangel Studios Souls.