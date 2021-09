O Xbox está cada vez mais no centro da Microsoft, para o CEO Satya Nadella – Nerd4.life

X-Box E muito mais meio nos planos Microsoft do que no passado, de acordo com o CEO Satya Nadella em uma entrevista para a Beverly Hills Code Conference.

de acordo com NadellaÉ verdade que a divisão Xbox sempre fez parte da Microsoft, mas no passado era mais marginalizada do que é hoje. O CEO da empresa especificou que o Xbox é construído sobre as tecnologias de nuvem da Microsoft e é por isso que serviços como Xbox Cloud Gaming e Xbox Live são vistos como essenciais, não apenas para os usuários que atraem, mas também como uma forma de impulsionar a nuvem. (com o qual a Microsoft gera bilhões de dólares em receitas).

Se quisermos, então esta é mais uma confirmação de como ler serviços como os oferecidos pela Microsoft, e mais especificamente pelo Xbox, usar o mundo dos videogames apenas como referência é realmente errado e limitado, porque na realidade eles necessariamente entram em um relacionamento com os outros. Objetivos que não podem ser ignorados.

O fato de que no passado a Microsoft não considerava o Xbox tão central quanto é hoje não é um mistério. Como podemos esquecer o lançamento do Xbox One que quase convenceu a alta administração da empresa a desligar o departamento? Felizmente Phil Spencer Ele inverteu a situação e esse perigo não existe mais.