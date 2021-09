Amazon apresenta ‘Astro’, o robô inteligente com o ‘cérebro’ de Alexa

“Robô? O que vamos fazer com ele?”pergunta uma mulher na apresentação do vídeo de robô inteligente Assinado pela Amazon. A resposta é dada rapidamente: Astro é capaz de se mover – graças às suas três rodas – pela casa, de forma independente ou a pedido, direta e remotamente. Utilizável para Controle de pessoas ou animais em casa ou para patrulha doméstica Enviando avisos ao proprietário se descobrirem algo incomum. Mas também para levar uma cerveja ou se comunicar com outras pessoas via vídeo enquanto seguimos ”, explica Amazon, que, equipado com haste de periscópio, pode interagir com botões e botões, conseguindo evitar obstáculos graças ao sistema de câmeras integrado.

‘É ficção científica tornando-se realidade’O grupo americano suspenso. Um animal entrou na casa? Gás deixado aberto? Mas também uma possível intrusão de estranhos na casa. Estas são apenas algumas das situações que o Astro consegue gerir, activando sistemas de alarme ou mostrando o que se passa directamente no ecrã do smartphone do proprietário, graças às câmaras integradas. Ele disse: “Quando você estiver do lado de fora, pode usá-lo para monitorar sua casa”. Dave LimpVice-presidente da Amazon, no vídeo promocional, “O Astro também pode ser usado para verificar se está tudo bem com os idosos em casa”.

Então, tudo está sob controle, mas quais são os riscos à privacidade? “Em alguns casos, uma câmera de segurança doméstica pode ser útil”, disse Matthew Gariglia, analista da Electronic Frontier Foundation, uma organização não governamental que defende o assunto. Direitos Humanos na Internet. “Mas – afirma ele – o dispositivo também pode atuar como um cavalo de Tróia para hackers ou policiais.” Suspeitas O Limp quis refutar imediatamente, afirmando que os usuários seriam capazes de bloquear as lentes e microfones do robô. Embora todas as tentativas de hacking sejam reconhecidas pelo bot, ele o relatará por meio de mensagens e notificações.