Jogos PS5 e PS4 gratuitos anunciados – Nerd4.life

PlayStation Plus Atualizações para Outubro de 2021 Com nova entrega para Jogos PS5 e PS4 grátis. De acordo com a tradição, estes são três títulos, especificamente Hell Let Loose para PlayStation 5, Mortal Kombat X para PlayStation 4 e PGA Tour 2K21 também para PS4.

O anúncio da Sony era particularmente esperado, depois que um vazamento revelou jogos do PlayStation Plus em outubro de 2021 com antecedência. Em suma, não houve necessidade de confirmação oficial da empresa japonesa ou de uma lista que negasse o que havia vazado.

Será possível implementar download Dos novos endereços atribuídos aos assinantes, um PS mais A partir de terça-feira, 5 de outubro, que é a data que também verá o fim do jogo gratuito para PlayStation Plus de setembro de 2021, Hitman 2, Overcooked! Tudo o que você pode comer predador: locais de caça.