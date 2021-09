Xbox Game Pass com 30 milhões de assinantes, CEO da Take-Two – Nerd4.life

Isso foi dito por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Xbox Game Pass Você atingiu um marco de 30 milhões de assinantes. O comentário foi feito durante o evento digital TheGrill 2021, que também contou com a presença de Phil Spencer, chefe do Xbox da Microsoft.

Durante os vários tópicos discutidos, os modelos de negócios e serviços de assinatura na indústria de videogames também foram discutidos. A este respeito, Spencer explicou que o Xbox Game Pass Não é um substituto para o mercado de varejo, que na verdade foi o melhor ano de todos os tempos para o Xbox, apesar do número cada vez maior de assinantes.

“Vemos o Xbox Game Pass como uma forma de levar mais jogos para mais pessoas, mas não como uma alternativa de varejo. Na verdade, 2020 foi nosso melhor ano no que diz respeito ao varejo, pois o número de assinantes aumentouPalavras de Spencer.



Xbox Game Pass

O CEO da Take-Two também aderiu, revelando, talvez de forma culpada, que o Xbox Game Pass atingiu 30 milhões de assinantes. “Acho que da última vez que fizemos check-in, éramos cerca de 30 milhões de assinantes, certo, Phil? alguma coisa similar?“

Spencer, por sua vez, não desabou, respondeu queOs últimos números que anunciamos foram 18 milhõesReferindo-se aos dados publicados pela Microsoft em janeiro deste ano. Conforme relatado pelo jornalista Jeff Cordes em abril, o Xbox Game Pass tem 23 milhões de assinantes.

Em qualquer caso, para sabermos com certeza o número de assinantes do Xbox Game Pass, teremos que aguardar novos dados oficiais da própria Microsoft. Enquanto isso, o catálogo de serviços logo dará as boas-vindas aos Vingadores da Marvel.