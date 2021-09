Assistente doméstico, rodas e olhos – Corriere.it

a partir de Saverio. Residência

Equipado com rodas para se mover, o Astro conta com inteligência artificial. Echo Show 15, Eero Pro 6 e Blink Video Doorbell também foram introduzidos

uma Robô se move graças às rodas, Projetado para ajudar as pessoas em casa em uma variedade de atividades. Chama-se Astro e a notícia mais importante do evento Amazonas Acabou de terminar, pois a gigante do comércio eletrônico também lançou o Echo Show 15, o Eero Pro 6 e o ​​Blink Video Doorbell. Outra apresentação mostra como a empresa fundada por Jeff Bezos tem como objetivo revolucionar o conceito de automação residencial.

Amazon Astro, inteligência artificial ao nono grau Pense no Astro como a Edição Millennium de Emiglio, o pequeno robô que fez as crianças se apaixonarem nos anos 90. Ao contrário da criação de Giochi Preziosi, O jogo com IA da Amazon nada mais é do que um jogo. Estamos diante de um verdadeiro assistente doméstico, que é capaz de interagir com humanos.



Na verdade, ele responde a comandos de voz graças à presença de Alexa. Basta nomeá-lo para vê-lo chegar de forma independente por meio das rodas integradas. Uma série de sensores permite que ele se mova facilmente entre obstáculos que podem existir em casa, como cadeiras e mesas. Capaz de gravar vídeos e capturar áudio por câmeras e microfones especiais.

Eles ainda podem ser desativados com um botão, assim como os alto-falantes Echo. Neste caso, Astro não pode se mover: A lógica é ainda poder garantir a privacidade, que é sempre um tópico particularmente quente quando se trata de robótica e inteligência artificial. Recursos que ainda permitem que você execute várias tarefas.

Astro já pode monitorar a casa na nossa ausência, para nos alertar em caso de presença suspeita. capaz de nos dizer (também mostrado em vídeo) as condições de nossos pais idosos, que podem estar morando sozinhos e geograficamente distantes. Graças a uma câmara de vídeo periscópio (sai de um fundo para o outro como se fosse o telescópio de um submarino), permite-nos verificar se deixámos o gás ligado.

Podemos prosseguir com exemplos de uso. Astro representa, de fato, Um primeiro passo concreto para a difusão do conceito de robô doméstico. Também porque a Amazon o oferece a um preço decididamente alto, mas ainda acessível para muitos. Custará $ 1499,99 (por enquanto será exclusivo para o mercado dos EUA), mas como parte do programa das edições do primeiro dia, estará inicialmente disponível por $ 999,99.

Chegará ao mercado até o final do ano. Ainda não há informações sobre se ele estará disponível na Europa. Enquanto isso, a Amazon ainda está ativa como uma página oficial Ele pode ser acessado neste endereço.

Echo Show 15 Em vez disso, o Echo Show 15 é o ponto de chegada (e ao mesmo tempo de partida) Para alto-falantes Echo. Não é mais um dispositivo projetado para ouvir música e interagir com os usuários apenas no nível do volume. Bens é um verdadeiro centro de gerenciamento de automação residencial e, ao mesmo tempo, sempre tem uma série de informações sob os olhos.

Isso é possível graças à presença de uma tela, Que vai até 15 polegadas no Echo Show 15 (Em suma, uma espécie de pequena tela). Não é por acaso que, ao contrário de outros dispositivos Echo, este também pode ser instalado na parede, virando uma espécie de quadro interativo: previsão do tempo, calendário, reprodução de música, vídeos de câmeras de vigilância.

Todas as informações estão constantemente disponíveis através do Echo Show 15, que, claro, também está equipado Câmera de vídeo de 5 megapixels. Portanto, nada o impede de fazer uma videochamada por meio dele. É tudo temperado com os recursos usuais das caixas de som Echo que estamos acostumados, já que também é baseado no Alexa.

Echo Show 15 Estará disponível a um preço de 249,99 euros. As bases de suporte e os acessórios de montagem na parede são vendidos separadamente.

Eero Pro 6 e Blink Video Campainha Roteador Wi-Fi Eero Pro 6, uma tecnologia da qual falamos em um estudo personalizado que enviei para Reembolsar neste endereço. Perfeito para melhorar a eficiência da sua rede Wi-Fi doméstica, com toda uma série de benefícios que se refletem no seu desempenho. Um dispositivo potencialmente valioso em uma época em que a Serie A também está sendo transmitida.

Blink Video Doorbell Invece intercomunicador de vídeo inteligenteque estão em competição direta Com a campainha do Google. Permite-lhe ver facilmente quem está a tocar à nossa porta a partir do seu smartphone, também graças à integração perfeita com a aplicação Alexa. Mais um elemento da casa do futuro, imaginado pela Amazon.

O Eero Pro 6 estará disponível a um preço de 249 euros (também disponível em pacotes de três por 639 euros), enquanto o Blink Video Doorbell será necessário por 59,99 euros.