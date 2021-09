50% de desconto no PS4 e PS5 com este código – Nerd4.life

Sackboy é uma grande aventura Atualmente disponível para compra em Com desconto (-50%) no PS4 e PS5 Através disso Código: F2GH2LJ4BM. Deve ser usado diretamente na PS Store.

para mim Ative o desconto Com 50% de desconto, compartilhado pelo canal YouTube EZScape em colaboração com PlayStation, Sackboy Uma grande aventura deve ser adicionada ao carrinho, e antes de prosseguir com a compra, digite o código indicado acima. O desconto será aplicado automaticamente e verá o preço final, cerca de 35 euros (Edição Standard). Você pode encontrar a página do produto Na PS Store neste endereço.



Grande aventura do Sackboy, ambiente de jogo

Sackboy é uma grande aventura É um jogo cooperativo single e multiplayer. Até quatro jogadores podem ser jogados online (requer assinatura PS Plus, vendido separadamente). O jogo é uma compra cruzada, então você obterá a versão PS4 e a versão PS5 com apenas uma compra.

Sackboy A Great Adventure é um jogo de plataforma, baseado no mascote criado por MediaMolecule em LittleBigPlanet. Sackboy A Great Adventure foi desenvolvido pela Sumo Digital, também autora de LittleBigPlanet 3.

Explicamos a você em nossa análise que “Sackboy: Big Adventure não pretende mudar o mundo das plataformas, mas assume todas as características clássicas. Os muitos níveis sugerem muitas ideias diferentes no muito bom sentido, com alguns picos interessantes entre si, como em o caso das paradas musicais. Há muito mais. Jogue sozinho entre os níveis para desbloquear, itens estéticos para coletar e desafios cronometrados para completar. Depois, há as partes cooperativas que permitem que você se divirta em mais de uma, offline, mas também online, dando aos jogadores algo que não estaria no conjunto de lançamento do PS5. Não ambicioso Incrivelmente, mas divertido e duradouro, além de ser tecnicamente bem feito. Perfeito para jogar na empresa por toda a família. “