A última atualização facilitou a simulação – Nerd4.life

o último atualização do sistema a partir de Xbox Series X | s Torne muito mais fácilsimulação Para sistemas de jogos mais antigos, porque a nova versão do navegador Edge permite ultrapassar o problema de ter de aceder à consola em modo de programador (que custa cerca de 20 euros para abrir) para executar emuladores.

A emulação sempre foi possível no Xbox Series X | S, desde o primeiro dia, tanto que muitos elogiaram esse recurso para os novos consoles da Microsoft, que são mais abertos do que seus concorrentes. É claro que, para ter sucesso, você ainda precisa saber como mexer no sistema, o que não é algo que todos possam pagar. Agora é só subir borda E faça login em um dos muitos sites de emulação baseados em Javascript e é isso, como mostrado no vídeo Modern Vintage Gamer abaixo.

Os sistemas que os navegadores emulam são incontáveis. Entre os mais famosos mencionamos o Nintendo 64, PlayStation, Super NES, Sega Genesis / Mega Drive, MS DOS e Amiga, mas estamos à procura de outros. Na verdade, com um navegador como o Edge, é possível acessar muitos outros videogames, como as portas que os fãs fizeram em Javascript para títulos como Quake 3 e Super Mario 64. Em suma, com um pouco de estudo o novo Xbox pode fornecer acesso a uma grande quantidade de experiências de jogo realmente diferentes.

No entanto, tome cuidado, porque o navegador do Xbox bloqueia o acesso aos arquivos. Claro que existe uma maneira de contornar o problema, mas não está completamente limpo, então vamos evitar relatá-lo. Oferecemos suporte a emuladores legais, aqueles que consistem em ROMs para jogos seus (há muito material gratuito, basta pesquisar).

Claro, os emuladores são especialmente desenvolvidos parahardware O Xbox continua melhor em termos de desempenho, especialmente para jogar títulos de console mais recentes como PS2, GameCube, Nintendo Wii e Dreamcast.