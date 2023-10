Microsoft e Activision: luz verde para aquisição da UE, sem mais investigações

Com base no que a Bloomberg informou nos últimos minutos, parece que… Comissão Europeia Anunciar Relutância em prosseguir com qualquer investigação adicional NoAquisição da Activision Blizzard pela MicrosoftO que basicamente confirma a posição anterior e dá luz verde para a operação.

O processo de aquisição da Activision Blizzard é realmente diferente: A proposta foi “reestruturada”. Pela Microsoft, a fim de acomodar as objeções levantadas pela Autoridade de Mercados Financeiros do Reino Unido, para modificar efetivamente alguns aspectos do processo e, acima de tudo, para mitigar os riscos de monopólio que surgiram no setor de jogos em nuvem, de acordo com os pedidos do Reino Unido Autoridade Antitruste.

Depois disto as mudançasa União Europeia revisou a proposta de aquisição da Activision Blizzard, mas aparentemente não encontrou razão para lançar uma nova investigação adicional, confirmando a posição expressa anteriormente.