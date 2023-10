Falta apenas uma hora para o final dos shows principais: aqui estão 7 ofertas de última hora

Embora o Festival Prime Deals esteja chegando ao fim, ainda há muitas oportunidades para conseguir ótimos negócios. Neste momento agitado, pode ser fácil Negligenciar as ofertas de última hora mais vantajosasQual é muitas vezes a diferença entre uma compra normal e uma compra excepcional.

É por isso que decidimos ajudá-lo a fazer a escolha certa para você 7 ofertas de última hora que você talvez não tenha notado nesses dois dias intensos de promoçõesOu que só foram publicados no segundo dia do evento.

Dado que agora estamos esgotados e as compras podem aumentar especialmente à noite, quando as pessoas regressam do trabalho, a disponibilidade dos produtos pode esgotar-se rapidamente. Então, se você está apenas conectado, Estes são produtos com desconto que você definitivamente deve adicionar ao seu carrinho Para beneficiar dos melhores preços do mercado.

7 ofertas de última hora

Se você perdeu este laptop para jogos, não hesite porque ele ainda está disponível Por apenas 1.299,00 euros. Estamos falando de um modelo equipado com uma excelente placa de vídeo RTX 3060 e um excelente CPU comoAMD Ryzen 7 6800Hbem como a qualidade total da Lenovo, que pode ser vista diretamente do corpo, e até mesmo as teclas ergonômicas do teclado retroiluminado.

Assista ao programa na Amazon



Ao nível do aspirador ainda dá tempo de adquirir este modelo sem fio, que também funciona como lavapavementos. O preço é Quem está sozinho? 389,00€ O bom é que também pode aplicar um cupão de 30,00€ diretamente na página do produto, pagando assim menos.

Assista ao programa na Amazon



Continuando o tema da limpeza doméstica excepcional 46% de desconto Representa uma das oportunidades mais vantajosas no setor avançado de aspiradores robóticos. Esta redução significativa de preço permite que você compre este modelo Por apenas 269,99 euros, que é significativamente inferior ao seu preço padrão de 499,99 euros. É importante ressaltar que o preço cheio costuma durar muito tempo, por isso convidamos você a aproveitar esta oportunidade enquanto os descontos da Amazon ainda estão ativos.

Assista ao programa na Amazon



Se você está procurando uma cadeira de jogos e seu orçamento também é Menos de 200 euros Recomendamos o Trust GXT 708 Resto: almofadas removíveis e ajustáveis ​​proporcionam o máximo conforto, apoiam as costas e permitem relaxar a cabeça. Totalmente ajustável em altura, esta cadeira para jogos permite que você encontre a posição perfeita, além de possuir assento giratório de 360 ​​graus e apoios de braços que podem ser personalizados em altura, inclinação e posição. Por último, esta cadeira pode suportar até 150kg e ajusta-se a uma vasta gama de alturas, proporcionando estabilidade e representando um investimento fiável e de longo prazo.

Assista ao programa na Amazon



Se você deseja maximizar o desempenho do seu PC, o NZXT H5 Flow Case é a solução perfeita para você: graças ao seu Fluxo de ar de alto desempenhoEste gabinete foi projetado para resfriar seus componentes e melhorar o desempenho. A ventoinha GPU dedicada fornece resfriamento direto para suas placas gráficas, sendo compatível com muitas placas gráficas NVIDIA GeForce RTX 40, enquanto o grande suporte de resfriamento permitirá que você instale radiadores de até 280 mm na frente, 240 mm na parte superior e 120 mm na parte traseira . Além disso, o gerenciamento de cabos é simplificado graças aos canais amplos e aos acessórios incluídos. Por fim, o design todo branco tornará sua configuração incrivelmente bacana e estilosa, especialmente se seus componentes estiverem equipados com luzes RGB.

Assista ao programa na Amazon



Se você procura uma câmera de segurança pequena e discreta, este produto é o que você precisa! Recomendado para quem passa muito tempo fora de casa, mas também se está pensando em fazer uma viagem, o Blink Mini é perfeito para se sentir seguro. Graças ao prático aplicativo, você será alertado diretamente no seu smartphone se a câmera detectar algum movimento, obrigado Gravação de vídeo HD 1080p Você sempre saberá o que está acontecendo perto de sua casa, mesmo à noite. Além disso, a função de visualização ao vivo e o áudio bidirecional permitirão que você converse com pessoas em casa a partir do seu smartphone. Simples e prática de instalar, é a escolha perfeita para quem procura uma câmera de vídeo Monitoramento de excelente qualidade sem gastar muito dinheiro. Aliás, graças ao festival Prime Offers, este produto será seu por apenas 20,99€ em vez de 34,99€.Com desconto de 40%.

Assista ao programa na Amazon



Este prático stick USB é ideal para transportar pendurado num porta-chaves, graças à ranhura especial, para que tenha sempre à mão ficheiros e documentos importantes. Este é um excelente suporte para quem trabalha ou estuda em trânsito e poderá trabalhar facilmente de um computador para outro. A grande velocidade de transferência de dados é uma joia adicional que o torna perfeito para as atividades diárias. Além disso, você também pode usá-lo para armazenar fotos, vídeos e muito mais! Graças ao desconto de 50% A versão de 128 GB será apenas sua 10,03 euros em vez de 19,95 eurosNa compra de 4 peças ou mais, você ganha 5% de desconto adicional.

Assista ao programa na Amazon



