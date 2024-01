Hi-Fi Rush é classificado para PS4, Nintendo Switch e Xbox One na Austrália

Oi Fi Rush Ele era Classificar Para a Austrália por PlayStation 4, Nintendo Switch E Xbox One. Esta é mais uma confirmação de que poderá chegar em breve a outras plataformas além de PC e Xbox Series X/S, tornando-se efetivamente um título multiplataforma após um período de exclusividade.

Planos da Microsoft

Classificação do jogo

Claro que a classificação não significa necessariamente que a veremos chegar em breve (mesmo que seja a mínima), e em qualquer caso temos que esperar pelo anúncio oficial, mas dados os numerosos rumores sobre o assunto, ainda não é certo. Sinal forte. Considerando que estamos falando de um jogo desenvolvido por A Estúdios de jogos XboxÉ também um momento importante, que poderá marcar o início de uma nova fase nos planos de Phil Spencer, em que a Xbox se transforme numa editora multiplataforma, seguindo a ambição de chegar ao maior número de ecrãs possível e chegar aos jogadores de todo o lado. Eles se encontram.

Não derivamos quaisquer implicações específicas da classificação em si, visto que se trata de um título bastante conhecido. Veremos se algo acontece em breve anúncios sobre. Também digno de nota é o fato de que poderia ter sido feito antes do jogo se tornar exclusivo da Xbox Series

Sobre a possibilidade da classificação ser A erro Temos algumas dúvidas, o que significa que estamos a falar de um órgão oficial que não é propenso a piadas ou erros deste tipo. No entanto, deve ser dito que a autoridade australiana não é estranha à comunicação de informações anómalas. Resta aguardar as comunicações oficiais para confirmar ou negar a chegada do Hi-Fi Rush em outras plataformas.