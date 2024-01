Alienware anuncia dois monitores OLED: um de 32 polegadas com resolução 4K e um de 27 polegadas com taxa de atualização padrão

Vale Ela investiu muito em sua linha Alienware, uma linha de produtos pensados ​​e inovadores para jogos, com itens de alto desempenho em todos os contextos, desde notebooks (aqui você encontra todos os detalhes sobre os novos notebooks) até periféricos. Depois de falar sobre os novos laptops, é hora de dar uma olhada mais de perto nos dois novos displays apresentados em Las Vegas durante a CES 2024. Estamos falando sobreAlienware 32 4K QD-OLED E deAlienware 27 360 Hz QD-OLEDdois monitores avançados equipados com tecnologias inovadoras, estão prontos para serem lançados pela primeira vez no mercado, elevando a fasquia do desempenho.

Alienware 32 4K QD-OLED O Alienware 32 4K QD-OLED apresenta uma tela curva de alto desempenho Os primeiros monitores Alienware com tecnologia QD-OLED foram lançados oficialmente há dois anos, na CES, e hoje a Dell está mostrando ao mundo quanto progresso foi feito nesta área específica. para'Alienware 32 4K QD-OLED Possui painel curvo, projetado para reduzir reflexos, com preto absoluto e Brilho de até 1000 nits. A taxa de atualização nativa é de 240 Hz, o tempo de resposta é de 0,03 ms, Dolby Vision HDR e VESA DisplayHDR True Black 400; Tudo em resolução 4K e proporção de 16:9. É claro que com esta tela você poderá desfrutar de uma jogabilidade suave graças a ela NVIDIA G-SYNC e VESA AdaptiveSync,Útil não apenas para jogos de PC; Graças à porta HDMI 2.1 FRL de alta largura de banda, permite obter alto desempenho, Até 120 Hz, mesmo com consoles de última geração. O Alienware 32 4K QD-OLED estará disponível a partir de 11 de janeiro com preço inicial de 1199,99 dólar.