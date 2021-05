Respawn defende seu couro de $ 18, tornando-o caro e resistente – Nerd4.life

Um AMA (Ask Me Anything) recentemente organizado pela Respawn Entertainment, um usuário do Apex Legends Foi sugerido que alguns jogadores podem se sentir “traídos” ao pagar 1.800 moedas Apex (ou aproximadamente 18 dolares) Para skins lendárias e foi perguntado se “conforme o jogo cresce, há alguma chance de mudar para um conteúdo mais barato.” Respawn, no entanto, defendeu Preço do couro, Indicando que é muito caro e difícil de fabricar.

Especificamente, o Diretor de Comunicações Apex Legends and Respawn disse: “Por mais que as pessoas pensem que cosméticos podem ser feitos facilmente porque nossos concorrentes estão lançando conteúdo em alta taxa, devemos lembrar que nossa equipe é muito menor e gasta mais tempo em nossas peles. A parte que os jogadores não entendo é o custo das pessoas que trabalham nisso. Coisas e o fato de que eles não podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito mais caro do que você pensa em termos de pessoas e horas, porque não ocorre entre as fases de conceituação, garantia de qualidade, pensamento, criatividade, etc. ”

“Para poder continuar a criar o jogo, temos de gerir A. Um modelo de negócios saudável. Esperamos que os jogadores entendam que isso é algo que tentamos equilibrar o mais próximo possível, mas quando você olha para a questão toda, é um desafio complexo. Os jogadores querem muito Apex Legends e há muitas coisas que queremos oferecer a você, mas não podemos fazer isso a menos que haja um modelo de negócios sólido. Novos modos de jogo, mapas e recursos … todos esses custos e estamos tentando suportá-los. ”

Como sempre acontece, o Transferência precisa Os itens cosméticos permitem que a equipe ganhe o suficiente para continuar lançando conteúdo gratuito para o Apex Legends. Além disso, até que falemos sobre os elementos que alteram a jogabilidade e o equilíbrio do jogo, o problema é mínimo.

Apex Legends é um sucesso, no entanto: é um recorde no Steam com mais de 300.000 jogadores simultaneamente.