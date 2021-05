Novos jogos grátis anunciados esta semana

Estamos nos aproximando a passos largos Perto do final do mês O tempo tão esperado está claramente prestes a chegar Novos jogos gratuitos do PlayStation Plus anunciados para junho de 2021 Por PlayStation 4 e PlayStation 5.

A data para marcar o calendário é uma data Quarta, 26 de maio às 17:30 (hora italiana)Quando a Sony revelou novos jogos em sua linha de PlayStation Plus em junho. A data pode mudar de acordo com a necessidade da editora, no passado raramente acontecia, mas em algumas ocasiões a empresa esperava ou atrasou o anúncio por alguns dias por motivos de calendário, por ocasião de feriados ou talvez no caso de fechamento jogar, mas até agora a Sony não anunciou nenhum evento para esta semana.

Mas que jogos veremos adicionados à coleção de Jogos Instantâneos? no nosso país Junho de 2021 Previsões de jogos grátis para PlayStation Plus Nós mencionamos The Pathless para PlayStation 5 Além de dois jogos PS4: Borderlands 3 E eFootball PES 2021 Season Update. Títulos que podem ser adicionados a jogos PlayStation Studios, como Gran Turismo Sport, God of War, MediEvil ou talvez jogo PlayStation VR.

Uma coisa é certa, saberemos mais no meio da semana, consulta às Quarta-feira, 26 de maio, às 17h30 Nestas páginas para o anúncio oficial.