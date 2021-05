Jogador banido por racismo, bateu recorde no Vault of Glass – Nerd4.life

O Adega de vidro, Bem conhecido pelos fãs do primeiro destino, está de volta para dentro Destiny 2 Ontem, 22 de maio de 2021. Em poucas horas, equipes de todo o mundo começaram a trabalhar na sua finalização. O recorde mundial foi para o Clã Elysium, que durou 1 hora 43 minutos e 55 segundos. O segundo lugar foi para outra equipe que precisou de 2 horas 24 minutos e 16 segundos. Em seguida, os jogadores são comemorados na tabela de classificação oficial. Mas a segunda equipe é formada por cinco jogadores, não seis: por quê? Porque um deles era Banido por racismo.

Depois de terminar o trabalho e aparecer no AvaliaçãoNa verdade, jogadores de todo o mundo podem ver que um membro do Time Dois o chamou de “# BlackLivesD NOTMatter”. É claramente um nome inaceitável, e o gerente de comunidade sênior da Bungie – Dylan Gagner – disse: “Isso vai contra o nosso código de conduta. O jogador em questão será banido. Por favor, relate qualquer um desses nomes por meio da plataforma.”

A resposta da Bungie foi rápida e felizmente eficaz. As equipes de desenvolvimento estão lutando cada vez mais contra o racismo: um exemplo é Rainbow Six Siege, que bloqueia automaticamente qualquer pessoa que escreva calúnias racistas no chat.

Passando para as notícias mais animadoras, aqui estão as datas oficiais de crossover beta anunciadas pela Bungie.