EVO37, o lendário Lancia Rally 037 está de volta à vida

Lancia Rally SE037: Este incrível protótipo 001 está em leilão

O Rally 037 foi um dos carros mais excepcionais e únicos que a Lancia propôs, ao longo dos anos o carro se tornou um carro real íconeAmado por todos os fãs. E hoje Kimera Automobili queria homenageá-la com seu mega projeto EVO37.

É um carro especial, que dá vida a um carro único do qual sentimos muita saudade. Um projeto cheio de novidades, capaz até de desenvolver o 037 aos níveis do supercarro mais recente. Quem trabalhou nesta criação única? A mesma equipe que criou os carros que inspiraram a criação do EVO37 naquela época. Entre eles estão deuses Nomes famososConhecido no mundo automotivo como Eng. Claudio Lombardi, que revisou o motor, ou mesmo o engenheiro. Sergio Lemon que cuidou da preparação do tear

No entanto, eles também trabalharam no projeto Campeão mundial Mickey Beyasyon E engenheiro. Vittorio Roberti, que ajudou a construir o carro e tratou dos materiais usados, incluindo titânio, aço, alumínio, carbono e Kevlar.

A célula central de um quadro Execute Beta Montecarlo O padrão é a base a partir da qual a equipe de construção começou a criar o novo EVO37, a mesma coisa que era usada na época para o carro original. Dois cascos tubulares foram instalados na base do chassi, um na frente e outro na parte traseira. A célula beta é apenas a casca da estrutura, na verdade a estrutura tubular se mantém, como acontece em Lancia Delta S4 (outro ícone imortal).

O Pingentes A nova criatura mantém o mesmo design do carro original, mas foi completamente redesenhado e hoje usa componentes formados de amortecedores sólidos e ajustáveis ​​da Öhlins. Brembo Ele marca o sistema de travagem do carro, o novo EVO37 está equipado com pneus Pirelli “Oversized” por 18 polegadas na frente e 19 polegadas na parte traseira.

Carros quimera Para sua nova inovação, o EVO37, o mesmo motor monobloco de quatro cilindros foi instalado como o Foi usado para o carro original naquela época. Hoje é evidentemente redesenhado e construído pela Italtecnica liderada pelo engenheiro. Lombardia. O deslocamento é de 2.150 cm3 e é capaz de entregar uma força extraordinária superior a 500 Cavalli E 550 Nm de torque.

A Kimera Automobili vai fabricar uma série especial pequena e limitada de EVO37, serão apenas 37 unidades, 11 das quais já são dedicadas aos colecionadores importantes. O preço base sugerido do veículo é 480.000 euros.