Há mais do que apenas o Google Drive: as melhores alternativas gratuitas

Você está cansado do Google Drive? Aqui estão as melhores alternativas gratuitas que nunca farão você se arrepender do serviço de armazenamento em nuvem do Big G.

Google Drive pHoje representa o melhor que você pode encontrar em um Serviço de armazenamento em nuvem. Estamos falando de uma plataforma totalmente gratuita, disponível através da criação de uma simples conta Gmail que lhe dá a oportunidade de desfrutar de um ecossistema interligado com todos os outros serviços que a empresa Mountain View oferece.

Mas e se disséssemos que existe Alternativas gratuitas que funcionam igualmente bem? Talvez você não estivesse ciente ou não prestasse atenção a isso, mas o mercado já oferece ótimos serviços que lhe dão a oportunidade de desfrutar… Muitos gigabytes de espaço para armazenamento em nuvem E você nunca mais se arrependerá do que pode fazer com o Google Drive. Aqui estão alguns dos melhores dos melhores, em poucos segundos você terá criado a conta e estará pronto para salvar o que quiser.

Alternativas gratuitas ao Google Drive: estas são as melhores

Você pode dizer solenemente Adeus Google Drive Se você está cansado do serviço que o armazenamento em nuvem Big G oferece. Na verdade, existe uma longa lista de alternativas gratuitas que lhe dão a oportunidade de aproveitar mais espaço de armazenamento sem ter que pensar mais em nada. Para que cada um dos seus arquivos permaneça sempre seguro e pronto para recuperação com particionamento inteligente em pastas.

Vamos começar com aquele que pode ser o melhor serviço de todos se você precisar de muita memória. ou nuvem, Quais garantias Espaço até 10 TB adicional Que pode ser usado a qualquer momento. Compatível com Windows, Mac e Linux, também existe uma versão para smartphone em Android e iOS.

Muito interessante e conhecido também Dropboxcujo espaço expansível máximo São 5 TB Pague um preço mensal de até € 9,99 se quiser todos os serviços premium incluídos. Você também pode ativá-lo no Windows, Mac, Android e iOS. Para proprietários de iPhone e Mac, não podemos deixar de mencionar isso iCloud. Disponível por padrão em dispositivos Apple, oferece assinaturas a partir de 0,99€ e pode ir até Até 2 TB de memória. Com sincronização completa e abrangente disponível por padrão, fazendo login com o mesmo ID Apple.