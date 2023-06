Tesla Model 3, novas fotos de espionagem mostram redesenho a caminho

Aproxima-se o lançamento do restyling Tesla Model 3. Como sabemos, a montadora americana vem realizando trabalhos de desenvolvimento em um deles há algum tempo Uma versão renovada do sedã elétrico que será nomeado internamente”Projeto Alturas“.

Alguns relatórios recentes afirmam que o novo Model 3 será revelado durante a visita de Elon Musk à Gigafactory de Xangai, que ocorreu há alguns dias. A oferta, porém, não foi feita.

Agora, A. J. Nova empilhadeira para um facelift Foi interceptado na Califórnia durante testes de estrada clássicos e novos foto espiã Isso nos permite observar alguns detalhes interessantes. O carro mostrado nestas fotos ainda tem tecido cobrindo a frente e a traseira do carro, confirmando que essas serão as áreas do Model 3 onde as maiores inovações de design serão vistas.

Confirmação de novos faróis e câmeras HW4! pic.twitter.com/NLPkfVpDBl – quilowatts (klwtts) 6 de junho de 2023

Olhando atentamente para as fotos, você pode ver que o Câmeras que fazem parte do pacote Hardware 4.0 Que, portanto, será proposto desde o início no restyling do Model 3. Lembramos que o novo computador que gerencia os sistemas de assistência ao motorista que acompanham os carros elétricos da fabricante americana acaba de estrear no Model Y após sua introdução no novo Modelo S e Modelo X. O Modelo 3 ainda está faltando, mas muitos afirmam que o 4.0 chegará com um restyling iminente. A hipótese parece correta.

Com a reformulação, também devem ser introduzidos novos grupos óticos, tanto no interior como na traseira, bem como uma modificação no visual da dianteira. Por isso, o sedã elétrico de Elon Musk receberá em breve muitas novidades. Há alguns meses, também vazou uma imagem que parece mostrar o facelift final do Model 3, pelo menos no que diz respeito à frente.

Não está claro se também haverá novidades em relação aos motores. Para obter estes detalhes, teremos de aguardar pela apresentação oficial do facelift da Tesla.