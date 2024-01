O Xbox Developer_Direct foi anunciado oficialmente e aqui está a data e hora

Indiana Jones, projeto que Todd Howard vem tentando fazer há uma década, será um dos títulos do evento: entraremos nos escritórios da MachineGames na Suécia para conferir Como a ação progride no jogo .

Não é só isso: terminada a apresentação, a partir das 22h, o ZeniMax Online Studios realizará o evento Revelação global de The Elder Scrolls Online 2024 onde a equipe de desenvolvimento apresentará novidades do famoso jogo MMORPG, e revelará uma prévia da maior atualização para 2024.

A Microsoft tem Anunciado oficialmente para' Desenvolvedor Xbox_Direct com muito de data e hora : O evento acontecerá no dia 18 de janeiro às 21h, horário italiano, e permitirá que você dê uma olhada em uma seleção de jogos tão aguardados. Estaremos assistindo ao vivo no Twitch.

Jogos para desenvolvedores do Xbox_Direct

“MachineGames, o premiado estúdio por trás da recente série Wolfenstein, revelará seu próximo projeto, Indiana Jones, um jogo de ação e aventura Isso colocará os jogadores no lugar do lendário arqueólogo“, lemos no site oficial do Xbox.

“Desenvolvedor_Direto Mais de 10 minutos de reflexões sobre o jogo e os desenvolvedoresincluindo detalhes sobre o cenário e a história, como os fãs jogarão como Indy, mais detalhes sobre sua próxima aventura ao redor do mundo e o primeiro trailer.

“A equipe da Obsidian compartilhará uma primeira visão da experiência que os fãs podem esperar de Avowed, seu próximo RPG de fantasia ambientado nas coloridas e imaginativas Living Lands.”

Criaturas do Confessor

“Você descobrirá como a experiência da Obsidian na construção de mundos com jogabilidade profunda, dinâmica e responsiva ganhará vida em Avowed, onde os jogadores terão o poder de fazer escolhas para moldar cada etapa de sua aventura.”

“Ouça os líderes da Oxide Games, um estúdio fundado por veteranos do gênero de estratégia e criadores de clássicos como Civilization V, enquanto eles revelam uma nova jogabilidade exclusiva e compartilham detalhes adicionais sobre a inspiração, os principais recursos e o caminho a seguir para seu próximo grande jogo. torneio histórico. Estratégia Ara: História não contada.”

“Ninja Theory nos levará aos bastidores de seu estúdio em Cambridge para entender como eles fazem Senua’s Saga: Hellblade 2. A equipe nos contará sobre a ambição e o cuidado meticuloso que foram necessários para criar a jornada esperançosa de Senua.”