AMD FidelityFX agora está ativo em consoles Microsoft – Nerd4.life

Xbox Series X e Series S. Eles poderão tirar proveito da tecnologia a partir de agora AMD FidelityFX, Foi anunciado como ativo agora nos consoles da Microsoft duranteGamestack Live Event Entre agora e 21 de abril de 2021, entretanto, algumas notícias interessantes sobre a frente de desenvolvimento já surgiram, as quais serão apresentadas com mais detalhes posteriormente.

Em particular, uma das principais introduções que surgiram durante a transmissão ao vivo foi a ativação da tecnologia FidelityFX, que já vimos presente nas novas GPUs para PCs AMD e capaz de oferecer uma série de soluções tecnológicas para melhorar o desempenho do jogo gráficos com menos do que até mesmo pelos desenvolvedores.

Os novos Ferramentas FidelityFX inclui uma série de melhorias que as software houses executam no Xbox Series X | S, em particular as seguintes ferramentas: