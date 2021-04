Resident Evil Village: um vídeo de comparação de demonstração para PS5 e PS4 / Pro da Digital Foundry

Fundição digital Lançou um novo vídeo de comparação dedicado ao primeiro lançamento da segunda demonstração Resident Evil VillageO que explica as diferenças entre Dock para PS5, PlayStation 4 Pro e PS4. Foi o que descobrimos graças à sua análise técnica.

Em primeiro lugar, a Digital Foundry explica que a demo de Resident Evil Village que conseguimos experimentar é tão pequena que a análise não foi complicada, apesar de existirem três plataformas diferentes e diferentes estilos gráficos que podem ser ativados. No evento que PS5, Fizemos questão de mostrar o jogo em 4K, mas cheat pad, Que produz alguns artefatos gráficos em folhas e cabelos, mas é quase impossível notar durante o jogo.

Sem traçado de raio, PS5 consegue manter 4K mencionado acima a 60 fps sem problemas Em Resident Evil Village. Com traçado de raio Ativo, no entanto, existem alguns Quedas simples na faixa de 50+ fps, Mas esse é um resultado melhor do que os 45 fps da Capcom. A empresa pode ter preferido apontar publicamente o pior resultado que o jogo poderia fornecer em certas situações, talvez em áreas do jogo que ainda não temos como tentar.

No entanto, a Digital Foundry afirma que O rastreamento de raio de Resident Evil Village não é de alta qualidade, Portanto, o jogador também pode decidir não ativá-lo para garantir uma taxa de quadros ideal. Na verdade, o traçado de raio fornece reflexos de resolução mais baixa e melhor iluminação global, bem como mais fumaça em sequências relacionadas ao fogo. No entanto, a sensação é que o rastreamento de raios é apenas um bônus dentro de um produto que é inerentemente um crossover.

Mas vamos falar sobre Edição PS4 Pro de Resident Evil Village. Obviamente, não há traçado de raio, mas existem métodos para priorizar o desempenho ou a qualidade. Este último oferece uma resolução de tabuleiro de xadrez de 2160 pixels, mas é de qualidade inferior ao PS5, com uma taxa de quadros entre 30 e 40 quadros por segundo. A Digital Foundry sugere executar o modo Performance em 1080p @ 60fps. Principal PS4 basePor outro lado, Resident Evil Village se encaixa a 900p com uma taxa de quadros desbloqueada, que se move entre 40 e 60 quadros por segundo.

Finalmente, relatamos as últimas notícias de Resident Evil Re: Verse: a data e hora do terceiro beta que a Capcom revelou.