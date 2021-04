PlayStation Plus Video Pass, o novo serviço de vídeo da Sony para assinantes de PS4 e PS5? – Multiplayer.it

Parece que Sony Lida com um Placa de vídeo PlayStation Plus, Ou um novo Serviço de vídeo Para usuários PS4 e PS5, Obviamente está relacionado a PlayStation Plus Mas é inteiramente dedicado a filmes, desenhos animados e séries de TV.

Ainda não é notícia oficial, mas a julgar por alguns relatórios, o misterioso logotipo do PlayStation Plus Video Pass é Voltar No site oficial polonês da Sony, então rapidamente Remoção. Com base no que está escrito na tela, que você pode ver abaixo, isso é “novo”. Beneficiar Disponível por um período limitado de tempo no PlayStation Plus, com o PS Plus Video Pass especificado como um serviço beta ativo a partir de 22 de abril, adequado para usuários do PS Plus.



O PlayStation Plus Video Pass apareceu no site oficial da Sony e depois foi removido

No momento, não há confirmações da Sony para este serviço adicional, mas parece provável que exista, considerando como a Sony tem raízes profundas nesta área. Cinematográfico E está se expandindo agressivamente comigo também Conteúdo de TV E distribuir.

Também dada a próxima aquisição da Crunchyroll pela Sony, tal serviço poderia entregar uma boa quantidade de conteúdo relevante para os usuários do PlayStation Plus, talvez de fato. Construídas em Dentro da assinatura online padrão no PS4 e PS5 ou talvez com alguns níveis diferentes para incluir serviços adicionais.

Esperamos por qualquer confirmação, mas pode ser uma maneira interessante de enriquecer sua assinatura PS Plus, bem como oferecer jogos grátis Por mês, considerando o extenso catálogo em que a Sony pode contar em termos de vídeo. Por outro lado, mesmo falando sobre conteúdo de vídeo baseado em videogame, sabemos que a Sony Pictures faz 10 filmes e séries de TV baseados em IPs do PlayStation.